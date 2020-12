Komentar Mihe Šimnovca: Ko zapiha nov veter

Seveda je še prezgodaj za oceno dela novega glavnega trenerja Roberta Hrgote, a po takšnem startu bo celotni ekipi lažje nadaljevati pot.

Če je mogoče soditi po prireditvi za svetovni pokal v Engelbergu, tradicionalni generalki pred znamenito novoletno turnejo v smučarskih skokih, ima slovensko zastopstvo spet kandidata za visoko končno uvrstitev na najodmevnejšem (športnem) tekmovanju ob prelomu leta. Domžalski as je namreč prav na zadnji postaji pred spektaklom v Oberstdorfu (28. in 29. t. m.), uvodno preizkušnjo 69. turneje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, s tretjim mestom minulo soboto vendarle dočakal več kot zaslužene prve stopničke med elito v predolimpijski zimi 2020/21.Da nikakor niso bile naključne, je že 24 ur pozneje dokazal s četrtim mestom, pri čemer se mu je nova uvrstitev na zmagovalni oder izmaknila za vsega 0,6 točke. Toda, čigar zadnji uspehi imajo toliko večjo težo, če vemo, da se je prejšnji teden spopadal z neprijetnimi bolečinami v hrbtu, zaradi nedeljske izgubljene igre desetink ni bil pretirano razočaran. Po vnovični potrditvi vrhunske pripravljenosti je pač pri njem pretehtalo zadovoljstvo. Z odličnimi dosežki si je namreč, ki je v skupni razvrstitvi za svetovni pokal skočil že na peto mesto, še okrepil samozavest, z njo pa je dobil tudi potrebno mirnost, ki mu bo prišla na prihajajočih preizkušnjah še kako prav.Zanimivo, da je Žaba, kakor kličejo 24-letnega člana SSK Mengeš, najboljši (slovenski) uvrstitvi v sezoni dosegel le nekaj dni po odmevni menjavi selektorja. Seveda je še prezgodaj za kakršnokoli oceno dela novega glavnega trenerja, toda po takšnem startu bo vsekakor celotni ekipi lažje nadaljevati pot. Ob Lanišku so si namreč v Švici najboljše dosežke v tej zimi priskakali tuditer bratain, le za eno mesto pa sta v zahtevnih razmerah z močnim vetrom v hrbet svoji najvišji uvrstitvi zgrešilainTežko je govoriti, da je s trenersko menjavo – kakor radi rečejo – prišlo do šok terapije, navsezadnje gre na neki način le za nadaljevanje dosedanjega dela, je pa v slovenskem taboru zagotovo zavel nov veter, po katerem je večina naših reprezentantov sna čelu hlastala že dalj časa.