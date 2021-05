Komentar Mihe Šimnovca: Ko jokajo odrasli moški

Veliko zaslug za končno slavje nogometašev Mure ima trener Ante Šimundža, ki je sestavil šampionski mozaik.

Foto: Jure Eržen/delo

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Tako bi na kratko najbolje opisali razplet (tro)boja za naslov slovenskega prvaka v nogometu. Že drugo leto zapored! Če so lani favoriziranim igralcem Maribora in Olimpije lovoriko pred nosom speljali Celjani, so vijolične in zeleno-bele letos z izjemnim finišem tik pred ciljno črto prehiteli nogometaši Mure.Sobočani so se povsem zasluženo prvič ovenčali z naslovom državnih prvakov. V senci so prežali na spodrsljaje najhujših tekmecev, jih s pridom izkoriščali in držali stik z vrhom. Potrpežljivo so čakali na svojo priložnost in jo slednjič tudi dočakali.Potem ko so Ljubljančani pod vodstvom, ki je krmilo Olimpije prevzel v začetku letošnjega leta, spomladi izpadli kot največji zelenci in se sami v solzah izločili iz boja za lovoriko, je o njej minulo soboto odločal neposredni dvoboj med Mariborom in Muro. Čeprav so imeli vijolični zaradi naskoka treh točk in prednosti domačega terena v rokah veliko boljše karte, so jih črno-beli na Ljudskem vrtu povsem zasenčili, potem ko je ob igrišču(trenersko) nadigralTako se je znova izkazalo, da denar na zelenici vendarle ne igra glavne vloge. Po transfermarktu namreč tržna vrednost Mure znaša 6,2 milijona evrov, s čimer je v 1. SNL šele četrta za Mariborom (10,95 milijona €), Olimpijo (8,88 milijona €) in Celjem (7,73 milijona €). Za uspehe sta ob znanju kajpak potrebna tudi srce in želja po zmagovanju, česar imajo uigrani Prekmurci očitno največ, kar je na koncu jeziček na tehtnici prevesilo na njihovo stran.Veliko zaslug za njihovo končno zmagoslavje ima vsekakor Šimundža, ki je sestavil šampionski mozaik in z njim v minulih štirih letih osvojil pravzaprav vse, kar se je pri nas osvojiti dalo. Potem ko je muraše v sezoni 2017/18 iz druge lige pripeljal v prvo, si je z njimi že leto pozneje zagotovil nastop na evropski sceni, lani se je s Sobočani veselil pokalne lovorike, letos pa še zgodovinskega prvega naslova državnih prvakov. V Prekmurju so jokali od silne sreče, pri Mariboru in Olimpiji pa od žalosti.