Od starejših ljudi, ki premorejo obilo modrosti in izkušenj, nemalokrat slišim, da se dobro v življenju vselej povrne z dobrim. Enako je tudi v športu: če si pošten do njega, če ne iščeš takšnih in drugačnih bližnjic, prej ali slej dobiš nazaj vse, kar vložiš vanj. Če si pošten do športa in ne iščeš bližnjic, se ti prej ali slej povrne vse, kar vložiš vanj. Čudovit primer za to je tudi judoistka Anka Pogačnik, ki je minulo soboto na evropskem prvenstvu v Sofiji zablestela z bronasto kolajno in tako pri 30 letih vendarle dočakala svojo prvo žlahtno kovino na velikem članskem tekmovanju. Pote...