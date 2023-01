Komentar Mihe Šimnovca: Ilka kakor Mikaela

Pozornejši ljubitelji alpskega smučanja imajo zagotovo še vedno pred očmi kalvarijo ameriške zvezdnice Mikaele Shiffrin na lanskih olimpijskih igrah v Pekingu. Šampionka iz Vaila v Koloradu je namreč tudi na Kitajsko pripotovala kot vroča favoritinja, nato pa – kar zadeva kolajne – ostala povsem praznih rok.

Z določenimi spremembami je v ekipi Ilke Štuhec zavel nov veter. Rezultati so tu: po sušnih štirih letih je spet slavila zmago.

Potem ko je štiri leta pred tem v Pjongčangu zablestela z naslovom olimpijske prvakinje v veleslalomu in srebrnim odličjem v alpski kombinaciji, ji lani azijski sneg ni bil naklonjen. V obeh tehničnih disciplinah v tamkajšnjem centru Yanqingu je odstopila, v superveleslalomu je bila deveta, smuk je končala na 18. mestu, nakar je ostala brez uvrstitve še v kombinaciji. Da je bila mera polna, ji za slovo od Pekinga ni bilo usojeno osvojiti odličja niti na ekipni preizkušnji, na kateri je s kolegi iz reprezentance ZDA pristala na nehvaležnem četrtem mestu.

V Pekingu se je prav vse zarotilo proti Shiffrinovi in tudi tisti, ki morda ne stiskajo pesti zanjo, niso ostali ravnodušni ob posnetkih, ko je po odstopih obupana obsedela v snegu ob progi in se borila s solzami. Ni jih premagala. Ni jih mogla, ker ji je bilo tako zelo hudo, najhuje doslej na športni poti. Znašla se je na tleh, na najnižji točki svoje kariere. Za trenutek ali dva je celo pomislila na to, da bi vse skupaj nekam vrgla, a je hitro spoznala, da vdaje ni v njenem DNK. Vrnila se je. In to še močnejša.

V tej sezoni je 27-letna Američanka nanizala že osem zmag, skupno pa jih ima v svetovnem pokalu 82, tako da jo le še štiri ločijo od absolutnega rekorda legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka. Ni jih malo, ki so prepričani, da ga bo Mikaela še letos ujela in tudi prehitela.

V podobnem položaju kot Shiffrinova se je na OI v Pekingu znašla tudi mariborska šampionka Ilka Štuhec, ki se je po 22. mestu v smuku, od katerega je pričakovala precej več, zlomila pred TV-kamero. Zaradi velikega razočaranja je takrat med drugim tudi zaupala, da razmišlja celo o koncu športne poti.

FOTO: Christian Hartmann Reuters

Po sezoni, ko je pretehtala vse skupaj, se je odločila za nov začetek. Vodenje ekipe, v kateri so se poslovili od švicarskega trenerja Stefana Abplanalpa, je prevzela mati Darja Črnko, zamenjala je tudi proizvajalca smuči. Rezultati so vidni: 32-letna Mariborčanka je v soboto na smuku v Cortini d'Ampezzo po sušnih štirih letih spet slavila zmago. Zdaj jih ni več malo, ki so prepričani, da ni bila njena zadnja ...