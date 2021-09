Komentar Mihe Šimnovca: Igra mačke z mišmi

Primož Roglič je uprizoril novo igro mačke z mišmi, podobno tisti, ki jo je prikazal tudi na OI v Tokiu v nepozabni vožnji na čas.

FOTO: Luis Angel Gomez / Photogomezspo Photogomezsport

Kako je v danem obdobju priljubljen določen šport, se vidi tudi po vpisu otrok v klube. Najmlajše (največkrat pa njihove starše) hitro ponese evforija ob uspehih, po katerih začnejo nadobudni fantje in dekleta sanjati o tem, da bi šli po stopinjah svojih vzornikov, ki jih občudujejo po televiziji.Dober kazalnik priljubljenosti določene panoge je kajpak tudi obisk gledalcev na tekmah, zlasti tistih, ki so pripravljeni za vstopnice odšteti tudi nekaj (več) denarja.Vse več je sicer tudi takšnih, ki bi radi kar zastonj na odmevnejše prireditve, po možnosti s karto VIP, da bi se prišli (po)kazat, vendar teh tako ali tako ni mogoče šteti med resnične ljubitelje športa.Veliko večji zanesenjaki so kakopak tisti, ki se tudi (rekreativno) ukvarjajo s posamezno panogo. V zadnjih letih je, denimo, na slovenskih cestah (in v gozdovih) opaziti čedalje več kolesarjev, k čemur sta svoje zagotovo prispevala naša šampiona vrtenja pedalovin, ki se je minulo nedeljo že tretjič zapored veselil končne zmage na dirki po Španiji.Nekdanji smučarski skakalec iz Strahovelj pri Kisovcu, ki je do nesrečnega padca na planiški letalnici veliko obetal tudi na skakalnicah, je po treh tednih napornega kolesarjenja izjavil, da ni bilo tako preprosto, kot je bilo morda videti od daleč, vendar pa mu nihče ni zares verjel. S takšno lahkoto je namreč nadziral dogajanje na Vuelti od starta v Burgosu do cilja v Santiagu de Compostela. Roglič je tako uprizoril novo igro mačke z mišmi, podobno tisti, ki jo je pred dobrim mesecem prikazal tudi na olimpijskih igrah v Tokiu v nepozabni vožnji na čas, v kateri je za debelo minuto prehitel najbližjega zasledovalca!Po družabno-zabavnem, a tudi tekmovalnem vzponu Goni Pony iz Kranjske Gore na Vršič, ki se ga je v takšnih in drugačnih opravah v soboto udeležilo več kot tisoč kolesarjev, med katerimi je bilo – zanimivo – tudi več nekdanjih skakalcev, se je eden od udeležencev pošalil, da bi morali prireditelji Roglo pred startom dirke po Španiji posaditi na ponyja. Da bi mu bili tekmeci na klancih malo bolj konkurenčni ...