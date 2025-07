Komentar Mihe Šimnovca: Epsko

Tadej Pogačar niti za konec ni mogel iz svoje kože. Zadnjo etapo 112. dirke po Franciji, na kateri se je predvčerajšnjim veselil že četrte lovorike po letih 2020, 2021 in 2024, je prekolesaril (skoraj) kot katero od enodnevnih klasik. Končni zmagi na Touru je želel postaviti še piko na i z imenitno predstavo na sklepni preizkušnji od mesteca Mantes-la-Ville do velemesta Pariza.

Čeprav je deževalo in so bile ceste v francoski metropoli spolzke, je v želji po še enem vrhunskem dosežku vrtel pedale, kot da bi šlo za življenje ali smrt. Tako je bilo vsaj videti od daleč. Namesto običajne parade šampionov, kakor tudi pravijo zadnji etapi na Touru, so gledalci ob progi vidno uživali v še enem ognjemetu 26-letnega zvezdnika s Klanca pri Komendi.

Tveganje se mu v nedeljo ni izšlo povsem po željah, saj se je moral na koncu sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom, kljub temu pa si je prislužil čestitke za nov šov. Da je najboljši kolesar na svetu, je na francoski pentlji potrdil že pred tem, ko je bolj ali manj zanesljivo opravil z vsemi tekmeci in si pred njimi zagotovil dovolj veliko prednost za miren spanec. To je bila nova igra slovenske mačke z mišmi.

Nihče ne dvomi, da bo po številu zmag na Touru ujel (in prehitel) legendarne ase.

S pohvalami na Pogijev račun niso skoparili niti tuji poznavalci (tega) športa. Na naslovnici francoskega športnega časnika L'Equipe so, denimo, objavili veliko Tadejevo fotografijo, pod njo pa zapisali kratek in udaren naslov: Epique (Epsko). Pri švicarskem dnevniku Blick (in verjetno še v katerem drugem časopisu) pa se že sprašujejo, ali je Pogačar že zdaj najboljši kolesar v zgodovini. Navsezadnje ga le še ena lovorika loči od rekordne pete končne zmage, kolikor so jih na največji in najzahtevnejši tritedenski preizkušnji na svetu dosegli Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault, Belgijec Eddy Merckx in Španec Miguel Indurain.

Glede na to, da bo slovenski šampion 21. septembra dopolnil šele 27 let, pravzaprav nihče ne dvomi, da bo po številu osvojenih rumenih majic ujel (in prehitel) omenjene legendarne ase. Če le ne bo prej izgubil užitka oziroma volje do trpljenja v Franciji. Na koncu koncev je dal že nekajkrat jasno vedeti, da Tour ni med njegovimi najljubšimi dirkami ...