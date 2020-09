Komentar Mihe Šimnovca: Dragić kljub finalu v Dončićevi senci?!

Koprska televizija je bila zaradi oddaje o ligi NBA za mnoge košarkarske navdušence pri nas svojčas okno v svet.

Košarkarsko ligo NBA sem začel spremljati že kot otrok – v tistem nepozabnem obdobju, ko so pod obroči onstran Atlantika kraljevali takšni asi, kot soin drugi (vele)mojstri. Nikoli ne bom pozabil, kako smo s prijatelji nestrpno čakali popoldanske vrhunce tekem iz ZDA na TV Koper Capodistria.Mlajšim bo verjetno slišati čudno, toda koprska televizija je bila prav zaradi oddaje o ligi NBA takrat za mnoge košarkarske navdušence pri nas okno v svet.Tedaj pač nismo imeli na voljo toliko športnih televizijskih postaj, kot jih imamo danes, ko si lahko v neposrednem prenosu ali posnetku ogledamo pravzaprav vse, kar nam srce poželi. Da medmrežja sploh ne omenjam. Morda se je tudi zaradi pestre športno-televizijske ponudbe moje zanimanje za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu z leti (občutno) zmanjšalo, čeprav sam največ razlogov za ta upad pripisujem temu, da se je z Jordanovim slovesom po mojem mnenju končalo tudi obdobje romantike v košarki. Zato vsa čast tistim izjemam, ki si jo prizadevajo spet obuditi.Mednje zaradi svoje razkošne nadarjenosti zagotovo sodi tudi slovenski »čudežni deček«, ki je tudi v svoji drugi sezoni v ligi NBA navduševal domala iz tekme v tekmo. A takšni zunajserijski igralci še zdaleč niso tudi zagotovilo za (končni) uspeh. Zdi se, da čedalje bolj do izraza spet prihaja moštvena igra, kakršno goji, denimo, Miami Heat, ki si je zna čelu včeraj zagotovil preboj v veliki finale najmočnejše košarkarske lige na svetu.Gogi ima tako lepo priložnost, da se v zgodovino vpiše kot četrti slovenski košarkar, ki bi si po(2005 in 2007),(2005) in(2009 in 2010) nataknil prestižni šampionski prstan. A s to razliko, da bi Dragić v primeru Miamijevega končnega zmagoslavja v zaključnem dvoboju z Los Angeles Lakers prispeval v sezoni večji delež k lovoriki kot vsi trije prej omenjeni skupaj.Toda kljub temu okrog vrhunskih predstav 34-letnega Ljubljančana, ki je bil – mimogrede – najzaslužnejši tudi za končni uspeh naše reprezentance na evropskem prvenstvu leta 2017, v Sloveniji ne vlada kakšna evforija. Si predstavljate, kako bi bili mediji danes (pre)polni novic o Dončiću, če bi mu s soigralci pri moštvu Dallas Mavericks uspel takšen podvig, kakršen je vročemu Dragiću z vročico?