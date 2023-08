Komentar Mihe Šimnovca: Daleč od oči, daleč od srca

Ko so vodilni možje pariškega nogometnega velikana PSG predlani v svoje vrste pripeljali tudi argentinskega čarodeja Lionela Messija, se je zdelo, da so dobili še zadnji kamenček za šampionski mozaik. A je bilo tudi to – kot se je izkazalo pozneje – račun brez krčmarja.

Načrt rdeče-modrih, da bi s sanjskim napadom, ki sta ga ob Messiju tvorila še francoski as Kylian Mbappé in brazilski zvezdnik Neymar, vendarle prvič v zgodovini osvojili ligo prvakov in z njo Evropo, je klavrno propadel. Še več; močno favoriziranim Parižanom so lase sivili že nasprotniki v domači ligi. Letos so si, denimo, naslov francoskih prvakov priigrali s pičlo točko naskoka pred nogometaši Lensa.

Kar je sledilo, je bilo – ne glede na velikanske vložke pristojnih v klubu – po svoje pričakovano. Najprej je moštvo zapustil Messi, ki že zabija gole za Inter Miami v ameriškem prvenstvu (MLS), predvčerajšnjim je Parizu pomahal v slovo še Neymar. Brazilski virtuoz je sklenil pogodbo z vodstvom ekipe Al Hilal ter tako sledil portugalskemu velezvezdniku Cristianu Ronaldu (Al Nassr), francoskemu golgeterju Karimu Benzemaju (Al Ittihad) in številnim drugim zvenečim imenom v Savdsko Arabijo.

Kakor vse kaže, je le vprašanje časa, kdaj bo tudi Mbappé pobral šila in kopita ter odšel iz mesta luči. Ni skrivnost, da so bogati Arabci že vrgli trnek z mamljivo vabo (beri: bajno ponudbo) tudi proti 24-letnemu Francozu. Kylian, ki je že večkrat nakazal, da se v rdeče-modrem dresu ne počuti najbolje, za zdaj ostaja član moštva PSG, toda mnogi dvomijo, da bo še prav dolgo zdržal v Parizu.

Kakor koli že, Evropo so medtem zapustili številni asi, ki so v zadnjem obdobju tako ali drugače krojili najpomembnejšo postransko zadevo na svetu. In nič ne kaže, da bo tega trenda kaj kmalu konec. Zaradi tega se nogometni igri na stari celini ne piše nič dobrega.

Če jo bodo še naprej zapuščali zvezdniki, bodo začela evropska tekmovanja izgubljati tudi priljubljenost. Naj si odgovorni ne zatiskajo oči! Takšnih igralcev, kot so Messi, Neymar in Ronaldo, pač zlepa ni mogoče nadomestiti …