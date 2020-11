Komentar Mihe Šimnovca: Bolje skakalec v zraku kot na tleh

Takšna je zdaj na žalost naša realnost, ki bo očitno trajala še nekaj časa oz. tako dolgo, dokler ne bodo našli ustreznega zdravila proti zloveščemu virusu.

Ljubitelji smučarskih skokov, ki jih pri nas že od nekdaj ni malo, nestrpno odštevajo zadnje dneve do starta nove sezone svetovnega pokala, ki se bo konec tedna začela v Visli. Ker ta šport, ki ima v Sloveniji bogato tradicijo, v največji meri kajpak po zaslugi zibelke poletov Planice, po službeni dolžnosti spremljam že več kot dvajset let, sem nanj – kot tudi na nekatere druge – še posebno čustveno navezan. Zato vsako leto znova s še toliko večjim zanimanjem čakam na uvodne tekme. Letos ni nič drugače.Pred nami je zima, ki bo v marsičem prav posebna. Bojim se, da jo bo (pre)močno krojila tudi pandemija novega koronavirusa. Zaradi strogih ukrepov proti njegovemu širjenju, ki jih utegnejo pristojni še zaostriti, bodo (vsaj) uvodne preizkušnje najvišje ravni drugačne, kot smo jih bili vajeni doslej. Minile bodo namreč brez gledalcev, ki dajo tekmam – tako kot tudi v drugih športih – prav poseben čar. Skakalci bodo zato verjetno potrebovali kar nekaj časa, da se bodo navadili na (povsem) prazne tribune in mučno tišino, zaradi katere bodo imeli prejkone občutek, kot da so na treningu ali na kakšnih skupnih pripravah.Si predstavljate, denimo, spektakle na novoletni turneji, v Zakopanah, Willingenu ali Planici brez gledalcev in ozračja, ki ga znajo pričarati? Jaz si ne. V vseh teh letih sem imel na srečo večkrat priložnost doživeti, kako je 20.000 in več gledalcev glasno spodbujalo svoje junake, zato si zares težko predstavljam, kako bo pozimi videti v omenjenih arenah in tudi drugih, nekoliko manj »obljudenih«. A takšna je zdaj na žalost naša realnost, ki bo očitno trajala še nekaj časa oziroma tako dolgo, dokler ne bodo našli ustreznega zdravila proti zloveščemu virusu.Toda bolje vrabec v roki kot golob na strehi oziroma bolje skakalec v zraku kot na tleh. Upati je namreč le, da bodo predolimpijsko sezono s prvim vrhuncem na čelu – svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih že čez dobre tri tedne v Planici – sploh izpeljali do velikega finala konec marca na letalnici bratov, kakor so si odgovorni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) zamislili. In da po odpovedanih tekmah v Saporu vendarle ne bodo prečrtali še katerih …