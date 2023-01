Komentar Mihe Šimnovca: Boleča menjava rodov

Na nedavni slavnostni prireditvi Judo zveze Slovenije (JZS) so slovesno razglasili svoje najboljše tekmovalke in tekmovalce v minulem letu. V članski konkurenci sta si prestižni priznanji prislužila Anka Pogačnik, ki je na lanskem evropskem prvenstvu v Sofiji navdušila z osvojitvijo bronaste kolajne v srednji kategoriji, in Vito Dragič, ki se je v Oranu ovenčal z naslovom sredozemskega prvaka v težki kategoriji.

Poznavalci razmer ne skrivajo zaskrbljenosti nad (bližnjo) prihodnostjo slovenskega juda.

Oba sta se minuli konec tedna udeležila uvodnega letošnjega turnirja za svetovni pokal v Almadi in oba sta – zanimivo – po enem dobljenem dvoboju veliko nagrado Portugalske končala na devetem mestu. Med osmerico slovenskih reprezentantov je za najvišjo uvrstitev na tem tekmovanju pri Lizboni poskrbela Patricija Brolih, ki je novo sezono lova na kvalifikacijske točke za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu odprla s sedmim mestom v kategoriji do 78 kilogramov.

Naši judoisti so bili tako za začetek kar precej oddaljeni od želenih kolajn, s katerimi nas je, denimo, v preteklosti razvajala Tina Trstenjak, ki nam je ob koncu lanskega leta sporočila, da končuje svojo blestečo športno pot. Seveda je zdaj še prezgodaj za kakšne zaključke, navsezadnje je šlo šele za prvi turnir najvišje ravni v letošnjem letu, poleg tega so na njem s Kajo Kajzer, Andrejo Leški in Marušo Štangar manjkale tri borke, ki že imajo kolajne z velikih tekmovanj.

Toda na omenjeni slovesnosti nekateri poznavalci razmer niso skrivali zaskrbljenosti nad (bližnjo) prihodnostjo slovenskega juda. Vsi skupaj se še kako dobro zavedajo, da bo – glede na vse okoliščine – izjemno težko nadaljevati imenitni niz na olimpijskih igrah, s katerih so se slovenske judoistke vse od Aten 2004 vrnile vsaj z eno kolajno. Začela je Urška Žolnir (zdaj tudi Jugovar) z bronastim odličjem, v Pekingu 2008 je uspeh klubske kolegice pri JK Z'dežele Sankaku ponovila Lucija Polavder, nakar se je Žolnirjeva v Londonu 2012 okitila še z zlato lovoriko.

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

Po uspešni menjavi generacij jo je v Riu de Janeiru 2016 na Olimpu nasledila Trstenjakova, njen podvig pa je tam dopolnila bronasta Ana Velenšek, prav tako varovanka velikega strokovnjaka Marjana Fabjana. Za povrh si je celjska šampionka v Tokiu 2021 izbojevala še srebrno kolajno. Zdi se, da bo zadnja menjava rodov v slovenskem judu precej bolj boleča ...