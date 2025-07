Komentar Matelja Lahovnika: Slovenija, najboljša soseda

V javnost je prišel dopis hrvaških zobozdravnikov, ki slovenskim kolegom ponujajo provizijo za napotene paciente iz Slovenije. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namreč plačuje storitve pri zasebnikih na Hrvaškem, teh istih storitev pa pri zasebnih zdravnikih v Sloveniji ne plača. Zato se hrvaškim zasebnim zdravnikom splača zdraviti Slovence, slovenskim zasebnim zdravnikom pa ne. Če se to ne bo spremenilo, bomo na Hrvaško namesto na morje odhajali tudi na zdravstvene posege, saj se čakalne dobe podaljšujejo in ne skrajšujejo. Dejansko dolžino čakalnih dob oblast sicer skriva kot kača noge, saj NIJZ na svojih spletnih straneh objavlja podatke le za tretjino čakajočih, vse podatke pa sporoča le ministrstvu za zdravje. Volitve so očitno preblizu, da bi s pregledno objavo čakalnih dob jezili čakajoče. Čakalna doba na poseg v Sloveniji je pogosto nekaj mesecev ali še dlje, na Hrvaškem pa prideš na vrsto v nekaj dneh, ker slovenski ZZZS tam določeno storitev plača, pri nas pa ne.

Dopis hrvaških zdravnikov slovenskim kolegom dokazuje, da so čakalne dobe umetno ustvarjene ter da je zanje odgovorna politika. Če bi ZZZS vsem zdravnikom v Sloveniji plačeval vse storitve, bi bile čakalne dobe minimalne. Oblast slovenskim pacientom dejansko sporoča, da če želijo v tridesetih dneh do specialista, naj gredo v tujino. Rešitev je seveda preprosta, ampak očitno za trenutno oblast ni politično sprejemljiva. Vsak pacient, ki redno plačuje zdravstveni prispevek v Sloveniji in nedopustno dolgo čaka na zdravstveni poseg, bi moral imeti možnost ta poseg opraviti, kjer koli želi, ZZZS pa bi mu moral priznati stroške po svojem ceniku storitev. Kjer koli želi, pa pomeni tudi pri zasebniku doma čez cesto in ne samo v tujini.

Trenutna ureditev našega zdravstvenega sistema je tako butalska, da so celo Hrvati spoznali, kako se jo da izkoristiti, in da Slovenija za njihov posel postaja najboljša soseda. Vse več podjetij se seli v tujino, ker se jim doma ne splača proizvajati, zdaj bomo pa očitno tja odhajali tudi na zdravstvene posege.