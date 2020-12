Komentar Mateja Lahovnika: Zapiranje v »veselem« decembru

Kuhano vino je najboljše v družbi, z masko na obrazu pa se ga seveda ne da piti.

»Pritiski gospodarstva, da se čim več dejavnosti odpre že v veselem decembru, so po eni strani razumljivi. Po drugi pa ne smemo zanemariti, da zdravstveni sistem še vedno deluje na robu zmogljivosti. V ekonomiji se oportunitetna izguba meri v denarju, v zdravstvu pa z izgubljenimi življenji. Zato je treba pri sproščanju ukrepov ohraniti zdravo pamet in sproščati le dejavnosti, ki ne prispevajo k rasti okužb.Tudi sosednje države so ukrepe v zadnjih dneh še zaostrile. Italijanski premierje napovedal obvezno karanteno za vse iz držav, kjer ne bo enako strogih omejitev kot v Italiji, saj bodo pri njih smučišča odprli šele 7.1. Avstrijski premierpa je že pred časom izjavil, da je vsak socialni stik tudi stik preveč. Najbolj znan slovenski biokemikje opozoril na raziskavo iz Južne Koreje, ki je pokazala, da se lahko virus v zaprtih prostorih širi več metrov z zračnim tokom.Brez mask in ob zračnem toku ventilacije (1m/s) je oseba B okužila osebo A, oddaljeno kar 6,5 metra in izpostavljeno samo 5 minut, ter osebo C, oddaljeno 4,8 metra in izpostavljeno 20 minut. Zato morajo biti gostinski lokali zaprti, ker hrane in pijače pač ni mogoče uživati brez mask. Maske v zaprtih prostorih so nujnost, zato so bili pozivi sindikata in dela opozicije za šolo brez mask spodrsljaj leta. Omejitve socialnih kontaktov so potrebne tudi na prostem.Nekateri se čudijo, zakaj je v veselem decembru prepovedana prodaja tradicionalnega kuhanega vina na prazničnih stojnicah. Ni problem sam nakup, ampak druženje s kuhančkom v rokah po nakupu. Kuhano vino je najboljše v družbi, z masko na obrazu pa se ga seveda ne da piti. Če se komu zdi, da so ukrepi pretirani in da preveč posegajo v naša življenja, naj se spomni, da se virus sam ne more širiti. Širimo ga lahko le mi vsi skupaj s socialnimi stiki.Zdravniki in zdravstveni delavci, ki so vključeni v delo s koronabolniki, si bodo letošnji december zapomnili kot enega najtežjih v življenju. Zato tudi vsem nam preostalim ne bi smelo biti pretežko, da jim pomagamo in se odpovemo kakšnemu kuhanemu vinu ali nepotrebnemu nakupu.