Komentar Mateja Lahovnika: Zadeti na delovnem mestu

Na referendumu se je večina strinjala, da se dopusti raba konoplje za osebne namene, zato so nekateri poslanci koalicije vložili zakon, ki to ureja. Zakon pa ima zelo sporno določilo, o katerem na referendumu nismo odločali, saj prepoveduje delodajalcem, da v okviru rednih zdravstvenih pregledov preverjajo vsebnost THC pri zaposlenih.

THC je glavna psihoaktivna sestavina konoplje, ki močno vpliva na koncentracijo, koordinacijo, presojo in hitrost reakcije. To pa so ključne sposobnosti za varno opravljanje mnogih del, zlasti v prometu, gradbeništvu, proizvodnji, zdravstvu in podobno. Zakon uvaja celo lestvico tolerance THC v cestnem prometu. Če delodajalci ne bodo smeli preverjati prisotnosti THC v okviru rednih zdravniških pregledov, ne bodo pravočasno zaznali ogroženosti uporabnikov storitev. Verjetno si nihče ne želi, da bolnišnica ob zdravstvenem pregledu pred zaposlitvijo kirurga ne bi mogla preveriti, ali uporablja psihoaktivne snovi, ki lahko vplivajo na njegovo sposobnost operiranja. Medtem ko pacient zaupa zdravniku svoje življenje, ni niti najmanj zabavno, če je kirurg »zadet«, četudi »samo malo in zasebno«. THC v tem primeru ni »osebna stvar« – postane zelo javna zadeva z zelo realnimi posledicami. Sicer to velja za večino poklicev.

Mnogi poklici so enostavno nezdružljivi z uporabo psihoaktivnih snovi.

Je v primeru voznika šolskega avtobusa ali gradbinca, ki dela na veliki višini, kaj drugače? Mnogi poklici so pač enostavno nezdružljivi z uporabo psihoaktivnih snovi. Pravica do zasebnosti je pomembna, ampak ne sme pretehtati nad varnostjo vseh nas. Prepoved preverjanja THC v okviru rednih zdravstvenih pregledov spodbuja toleranco do uživanja psihoaktivnih snovi, saj zaposleni vedo, da jih takrat ne morejo preverjati. To pa seveda pomeni, da se bo zvišala verjetnost, da bodo na delovnem mestu tudi rahlo »zadeti« zaposleni, saj bo delodajalec lahko reagiral le, če bo to opazil. Ne bo pa imel več informacije o tem z rednih zdravniških pregledov, ki bi ga pravočasno opozorile na tveganja. Poslanci koalicije torej z zakonom delodajalcu otežujejo nadzor, a hkrati ne prevzemajo odgovornosti za posledice.