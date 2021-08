Komentar Mateja Lahovnika: Turizem v času korone

Cepiva omogočajo, da lahko tudi v času pandemije normalno živimo in poslujemo.

FOTO: Voranc Vogel

Junija letos je v turističnih nastanitvah prenočilo kar za dve tretjini več gostov kot lani, tako da bo turistična sezona precej boljša od lanske. Seveda še vedno ni primerljiva z leti pred korono, ko smo imeli rekordne rezultate in je Slovenija zabeležila šest milijonov gostov, od tega tri četrtine tujih, in skupaj okrog 16 milijonov prenočitev.Zaradi turističnih bonov v veliki meri tuje goste nadomeščajo domači. Turistični delavci se lahko tudi letos prepričajo, da slednjih ne smejo podcenjevati in zanemarjati. Upravičeno pa nas lahko skrbi hitro slabšanje epidemioloških razmer. Preveč ljudi še vedno ne razume, da je cepljenje najboljša protikrizna strategija tako z zdravstvenega kot ekonomskega vidika. Poleg nevarne delta mutacije korone, ki se hitro širi in je izpodrinila druge oblike korone, se je v Južni Ameriki pojavila še lambda varianta, ki naj bi bila še nevarnejša.Cepiva omogočajo, da lahko tudi v času pandemije normalno živimo in poslujemo, ampak le, če jih uporabimo, ker nam v skladiščih veliko ne koristijo. Tudi nekateri podjetniki še vedno ne razumejo, da PCT-pogoj zagotavlja varnost vsem udeležencem prireditev. Kdor odpove prireditev, ker mu PCT-pogoj ni všeč, po definiciji ne more uveljavljati povračila stroškov od države, saj prav cepljenje in testiranje omogočata in ne preprečujeta prireditve v času pandemije. V tujini niso redki primeri, kjer zaposlene, ki ne spoštujejo zdravstvenih usmeritev, enostavno odpustijo. V Italiji je tako sodišče odločilo, da je delodajalec v zdravstvu upravičeno odpustil zaposlene, ki so zavračali cepljenje, saj je prioriteta skrb za zdravje pacientov. CNN pa je na primer odpustil tri zaposlene, ker se niso cepili in so kljub temu prihajali v pisarno.Tudi na hrvaški obali je turistična sezona bistveno boljša kot lani. Poročajo o bitkah za prostor na plaži, kjer turisti tekmujejo, kdo bo zjutraj prej postavil brisače v senco in zasedel svoj kotiček. Po drugi strani pa je korona tudi naše južne sosede naučila, da se je treba za gosta boriti in da se na turiste ne sme gledati samo kot na evre ali dolarje na dveh nogah.