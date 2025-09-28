Komentar Mateja Lahovnika: Tuje težave, naši problemi

Vlada je v predlogu državnih proračunov porabo prihodnje leto zvišala na 17,7 milijarde evrov, leto pozneje bo že preko 18 milijard, primanjkljaj pa bo presegel dve milijardi evrov. Imamo rekordno javno porabo ob rekordnih dajatvah in visokem primanjkljaju. Poraba države se bo od leta 2020 povečala za neverjetnih 70 %, saj je še leta 2020 znašala »le« 10,3 milijarde oziroma 7 milijard manj.

Vsakdo se lahko vpraša, ali se je tudi v njegovem gospodinjstvu poraba povišala za 70 % v zadnjih letih in ali bi si to lahko privoščil. Večina gospodinjstev bi bankrotirala, če bi tako trošila denar kot država. Posebno vprašanje je, ali zaradi tega, ker država troši za 7 milijard več kot pred leti, živimo bolje. Večina zagotovo ne, saj so se krepko povišali nujni življenjski stroški, kot so cene hrane ter vzdrževanje hiš in stanovanj.

Vlada je sicer na seji v četrtek namenila tudi 1,2 milijona evrov palestinski oblasti. Ob rekordni državni porabi in primanjkljaju se je našel denar za reševanje tujih problemov, ki bi jih, če bi želele, finančno zlahka rešile bogate arabske države. Navsezadnje slednje vlagajo milijarde v evropski nogomet in bi lahko namesto Slovenije našle denar za pomoč Palestini, če bi želele. Ni treba, da so vsi svetovni problemi tudi naši problemi, vsaj dokler ne rešimo tistih doma.

Pokojninski in zdravstveni sistem sta vse prej kot v bleščečem stanju, saj imamo predolge čakalne dobe, slabe razmere na urgenci in polovico upokojencev pod pragom revščine. V največji vladni stranki niso podprli, da bi lahko na stroške ZZZS v tujini zdravili otroke z redkimi boleznimi, tako da bodo v ta namen še naprej potrebne dobrodelne akcije.

Vlada je na četrtkovi seji tudi sklenila, da je pri nas izraelski predsednik Netanjahu nezaželena oseba. Malo nerodno je le, da ta oseba nima niti interesa niti želje priti v Slovenijo, zato je ta prepoved podobna, kot če bi prepovedali morske pse v slovenskih rekah. Vlada res namenja veliko časa in energije za reševanje svetovnih problemov, ampak ji hkrati krepko zmanjkuje sape za reševanje domačih težav.