Komentar Mateja Lahovnika: Tuja zastava na Blejskem otoku

Pirc Musarjeva je hrvaškemu premierju očitala, da bi ji moral že iz spoštovanja zaploskati.
Fotografija: Matej Lahovnik, slovenski politik, pedagog, publicist in ekonomist. FOTO: Leon Vidic/delo
Matej Lahovnik, slovenski politik, pedagog, publicist in ekonomist. FOTO: Leon Vidic/delo

matej-lahovnik
Matej Lahovnik
07.09.2025 ob 22:25
matej-lahovnik
Matej Lahovnik
07.09.2025 ob 22:25

Letošnji dvajseti Blejski forum z naslovom Pobegli svet je bil zasnovan kot pomemben mednarodni dogodek, namenjen razmisleku o vlogi Evrope v svetu, ampak so ga kljub visokim pričakovanjem zaznamovali protesti, politična delitev in kritični odzivi.

Najpomembnejši svetovni politiki se tega dogodka sicer ne udeležujejo več. Predsednici Pirc Musar ob njenem kontroverznem govoru o Gazi mnogi voditelji, kot sta hrvaški premier Plenković in nekdanji slovenski predsednik Pahor, niso niti ploskali. Tako so simbolično izrazili nestrinjanje z vsebino govora. Pirc Musarjeva se je ostro odzvala in hrvaškemu premierju očitala, da bi ji moral že iz spoštovanja zaploskati.

Predsednica ne razume, da ploskamo sicer res lahko že iz vljudnosti, ampak spoštovanje si je pa treba prislužiti. Prejšnji predsednik Pahor je užival visok mednarodni ugled, Slovenija pa je imela voditelja, ki je povezoval tako v domači kot v mednarodni politiki. Ob robu foruma so potekali tudi propalestinski protesti z žvižgi, udarjanjem po loncih, transparenti, na Blejskem otoku pa so razvili ogromno palestinsko zastavo. Blejski otok ni zgolj turistična atrakcija, temveč eno najmočnejših simbolnih jeder slovenske identitete. Z njim se Slovenci poistovetimo ne glede na politično prepričanje. V trenutku, ko je nekdo na njem razvil ogromno palestinsko zastavo, je ta prostor postal talec tuje politične agende. To je nespoštljivo do ljudi, ki v tem simbolu vidijo dediščino, zgodovino in identiteto. Namesto povezovanja je bilo doseženo razdvajanje.

Slovenski simboli morajo ostati prostor skupne identitete, ne pa poligon za tuje politične konflikte.

Simboli narodne identitete so občutljivi, ker pripadajo vsem. Blejski strateški forum je imel prizorišče v kongresnem centru. Če je bil cilj protesta nagovoriti diplomate, je bil to pravi prostor za protest. Na Blejski otok pa politične provokacije ne sodijo.

Aktivisti so s tem pokazali, da jim je pomembnejši spektakel kot resničen dialog. Takšni protesti ne krepijo solidarnosti, temveč polarizirajo, in to na račun slovenskih simbolov, ki bi morali ostati prostor skupne identitete, ne pa poligon za tuje politične konflikte.

