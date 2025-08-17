Komentar Mateja Lahovnika: Titanik ekonomija

Slovensko gospodarstvo glede na objavljene statistične podatke vse bolj spominja na Titanik. Orkester sicer lepo igra, potniki plešejo, ladja pa pluje naravnost proti ledeni gori. Brezposelnost je še nizka, a zato, ker imamo vse več zaposlenih v javni upravi in širšem javnem sektorju. Zasebno gospodarstvo pa, obremenjeno z višjimi davki in prispevki, komaj še diha. Plače so z dajatvami že tako obtežene, da se marsikdo sprašuje, ali dela za svoj žep ali predvsem za državno blagajno.

Druge države okoli nas se trudijo, da bi s privlačnim poslovnim okoljem pritegnile mlade strokovnjake in z nižjimi davki povečale vlaganja v konkurenčnost in inovacije, mi pa računamo, da se bo ledena gora morda umaknila sama od sebe. Kapitan oziroma vlada pri nas ne ponudi paketa strukturnih ukrepov, da bi zavili stran od ledene gore, zato bo trk slej ko prej hud. Število delovnih mest v gospodarstvu pa ne upada le v predelovalnih dejavnostih, ampak tudi v panogi informatike, ki bi se morala najhitreje razvijati, saj danes vse temelji na digitalizaciji.

Število zaposlenih v gospodarstvu se znižuje, v javni upravi in javnem sektorju pa povečuje.

Oblastniki radi zamahnejo z roko, češ da gre za pretiravanje, širšo javnost pa v teh dopustniških dneh precej bolj zanimajo lahkotne teme, kot je vreme ali barva poročnega šopka bodoče premierjeve soproge. To ni presenečenje. Na Titaniku na primer se tudi po tem, ko je ladja že trčila v ledeno goro, marsikdo sploh ni dal motiti. Nekateri so se celo igrali in obmetavali z ledenimi kockami in drsali po palubi, drugi pa so se naprej zabavali v salonu. Premnogi so resnost razmer dojeli šele, ko je bila voda že do kolen.

Proračunski primanjkljaj Slovenije v letu 2025 je precejšen. V prvi polovici leta je znašal okoli 800 milijonov evrov, v obdobju od januarja do julija pa se je povečal na 912 milijonov. Fiskalni svet za celotno leto ocenjuje približno 1,7 milijarde evrov primanjkljaja, medtem ko vladni načrt predvideva še višji znesek, in sicer okoli 1,9 milijarde evrov. Primanjkljaj je velik kljub statistično zelo nizki brezposelnosti, samo predstavljamo pa si lahko, kako bo eksplodiral, če se zaradi krize evropskega gospodarstva brezposelnost poviša.