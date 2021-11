Komentar Mateja Lahovnika: Testiranje v šolah

Samo še najbolj zagrizenim zanikovalcem virusa in nasprotnikom vladnih ukrepov ni jasno, zakaj je samotestiranje v šolah nujno. Že takoj na začetku testiranja so v starostni skupini od 5 do 14 let potrdili kar 800 primerov okužb oziroma 22 odstotkov vseh potrjenih primerov na ta dan. Kdor tudi po teh podatkih še vedno ne razume, da je samotestiranje učencev v šolah dober in koristen ukrep, mu pač ni pomoči. Učitelji, starši in predvsem tudi učenci v Semiču so k sreči bolj razsodni kot njihova županja. V Avstriji se na primer že od aprila v šolah samotestirajo vsi učenci od 6. leta starosti ...