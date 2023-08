Komentar Mateja Lahovnika: Solidarna Slovenija

V največji elementarni nesreči v zgodovini samostojne Slovenije in ob ljudeh, ki jih je vodna ujma hudo prizadela, je težko biti optimističen. Veliko ljudi je v hudi stiski. V nekaj urah so mnogi izgubili skoraj vse premoženje. Zaradi pravočasnega ukrepanja civilne zaščite in srčnih gasilcev pa k sreči ni bilo izgubljenih veliko življenj.

Premoženje se bo obnovilo, izgubljenih življenj pa nihče ne bi mogel nadomestiti. Slovenija je dokazala, da ko je res težko, znamo stopiti skupaj. Slovenski politični vrh, tako koalicija kot opozicija, je pokazal, da zna pozabiti na politične prepire in postaviti ljudi v stiski na prvo mesto. Kdor je lahko, se je vrnil domov in šel pomagat, ker je pomembno, da so voditelji v težkih časih v prvih vrstah.

Premier Golob je prekinil dopust v tujini in se vrnil v domovino, mnogi župani na prizadetih območjih so bili v prvih vrstah na terenu. Bivša predsednika vlade Marjan Šarec in Janez Janša sta po seji sveta za nacionalno varnost zagrabila lopati in skupaj pomagala ljudem v Mozirju. Najbolj pomembni pa so bili spet naši gasilci in člani civilne zaščite, na katere se lahko vedno zanesemo in ki so tudi tokrat tako hitro reagirali, da razglasitev izrednega stanja sploh ni bila potrebna. Tudi ta naravna nesreča je dokaz, da sistem civilne zaščite in gasilstva po zaslugi požrtvovalnih ljudi odlično deluje.

Slovenija je v katastrofalni ujmi dokazala, da ko je res težko, znamo stopiti skupaj.

V naslednjih dneh in tednih bo nujna obnova uničene infrastrukture in bivališč ljudi. Slovenija bo dobila izredno pomoč EU, saj škoda nekajkrat presega prag 0,6 % BDP. Smiseln je tudi razmislek, da se del sredstev iz Nacionalnega programa okrevanja in odpornosti usmeri v obnovo infrastrukture in zagotavljanje poplavne varnosti v prihodnje. Za zaposlene v podjetjih, ki so jih poplave prizadele, je nujno takoj uvesti državno financiranje čakanja na delo.

Veliko jih je namreč, ki morajo v prihodnjih dneh urediti domove, v nekaterih prizadetih podjetjih pa delo še nekaj časa ne bo mogoče. Pomembno je ukrepati hitro in z dovolj velikim naborom državnih ukrepov, ker kdor hitro pomaga, dvakrat pomaga. Veliko ljudi in podjetij namreč potrebuje interventno državno pomoč takoj.