Komentar Mateja Lahovnika: Snežna dvorana pod Pohorjem

V Butalah so nekoč sejali sol, ker je bila draga, zemlje pa je bilo v obilju, ampak ko je zapadel dež in posijalo sonce, so namesto soli pognale koprive. Butalci so jemali mlade koprive na jezik, in ko jih je pošteno opeklo, so zadovoljno dejali: »Ajsa! Mlada sol – že zdaj je tako ostra! Kako bo šele slana, kadar dozori!« Danes pa v naši lepi deželi namesto soli sejejo drugačne ideje.

Pod Pohorjem so si nekateri zaželeli nekaj podobnega, kot imajo arabski šejki, namreč snežno dvorano, v kateri bi lahko kadar koli smučali ne glede na vreme. Po eni strani se gremo zeleni prehod in zato plačujemo dražje položnice za elektriko, po drugi strani pa bi imeli energetsko potratne projekte. Po zmedi z računi za elektriko in omrežnino je vlada v četrtek, da bi preprečila podražitve, začasno oprostila gospodinjstva prispevka za obnovljive vire energije, ki stane okrog 7 evrov na mesec ali 85 evrov na leto. Oprostitev je sicer začasna, ampak lepo pokaže, kako pomembne postavke na položnicah za elektriko so dajatve, ki skupaj presegajo polovico zneska na računu.

V imenu reševanja planeta in nekakšnega zelenega prehoda torej opuščamo fosilna goriva, plačujemo visoke ekološke dajatve in varčujemo z energijo. Po drugi strani pa Smučarska zveza Slovenije predlaga gradnjo snežne dvorane v Mariboru, ki bi stala okrog 100 milijonov evrov. Z davkoplačevalskim denarjem bi torej ob zelenih zimah, zaradi katerih pod Pohorjem ni več Zlate lisice, zdaj gradili snežno dvorano, v kateri bi smučali ne glede na vreme. Res je, da lahko v Dubaju ob hudi poletni vročini v dvorani smučajo na umetnem snegu, ker imajo nafte in energije v obilju, za podnebne cilje in zeleni prehod pa jim je precej vseeno. Pri nas pa v imenu zelenega prehoda plačujemo dražje račune za elektriko, v viziji razvoja Pohorja pa imamo celo zapisano trajnostno zeleno Pohorje, ampak nekateri bi tudi poleti delali sneg in smučali. Kaj bolj energetsko potratnega si je res težko zamisliti.

Nekateri pri nas očitno res mislijo, da je Milčinski Butalce napisal kot priročnik za upravljanje javnih zadev. Bolj ko je nora ideja, hitreje se prime.