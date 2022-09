Komentar Mateja Lahovnika: Putinova nevarna igra

Rusija je spet prekinila dobavo plina, uradno zaradi vzdrževalnih del na plinovodu Severni tok. Samo najbolj naivni verjamejo, da so problem vzdrževalna dela, tako kot le še naivni verjamejo, da gre pri pogostih nezgodah s smrtnim koncem različnih ruskih vplivnih osebnosti, ki kritizirajo agresijo na Ukrajino, res za nesreče. Pred dnevi je »padel« skozi okno bolnišnice v Moskvi direktor Lukoila, največjega ruskega zasebnega proizvajalca nafte, ki je bil zelo kritičen do vojne v Ukrajini. V Rusiji imajo v hotelih in bolnišnicah bodisi najbolj razmajana okna in balkone na svetu ali pa režim ne izbira več nobenih sredstev za utišanje vplivnežev, ki so kritični do režima.

Očitno Putin ne namerava popuščati kljub mednarodnemu pritisku. S prekinjanjem dobav plina poskuša prek manjše ponudbe še dodatno pritisniti na dvig cen energentov. Visoke cene slednjih pa se vse bolj prelivajo v višje cene različnih dobrin in storitev, zaradi katerih se nam realni dohodki zmanjšujejo. V EU je zato vse več ljudi nezadovoljnih in ponekod se vrstijo tudi protesti zaradi visoke inflacije.

Tako kot vojaška in politična se tudi ekonomska vojna vse bolj zaostruje. Putin računa, da bodo vlade EU zaradi cen energentov vse bolj ranljive, njihova politika pa vse bolj popustljiva. Zagotovo je njegova prva tarča nemški kancler Scholz, ki se v Nemčiji sooča z vse manjšo podporo v javnosti. Nemška vlada je dva dni na posvetu snovala protikrizne ukrepe, ki pa jih običajni ljudje premalo čutijo v svojih denarnicah.

Vse vlade v EU so zaradi inflacije, ki jo poganjajo visoke cene energentov, pod pritiskom in se trudijo ukrepati. Tudi pri nas so bili določeni ukrepi že sprejeti, a to ni dovolj, saj niso prizadeti le prejemniki socialnih pomoči, ampak tudi zaposleni in upokojenci. Inflacija je tako visoka, da ogroža tudi standard srednjega razreda, zato bo treba ukrepati hitro in odločno. Glede na razmere je najpomembnejši zakon o obvladovanju kriznih razmer na področju energije. Na vladnem posvetu je bilo dogovorjeno, da bodo sledili še obsežnejši protikrizni ukrepi. Krizni časi pač zahtevajo krizne ukrepe.