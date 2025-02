Komentar Mateja Lahovnika: Prva dama

Melania Trump je na inavguracijo svojega moža povabila več prijateljev iz Slovenije, v Beli hiši pa se je nazdravilo tudi s slovensko penino. Znani slovenski podjetnik Boscarol, ki je bil med povabljenci, je doma poudaril, da smo Slovenci nespametni, ker ne znamo izkoristiti, da je prva dama ZDA Slovenka. Glede na to, da tudi sin ameriškega predsednika Barron govori tekoče slovensko, se v Beli hiši ne bo nikoli toliko govorilo slovensko kot sedaj. V čem je torej problem, da tega ne znamo izkoristiti za promocijo Slovenije in gospodarstva? Je problem v tem, da Slovenci oprostimo marsikaj, le uspeha ne in da če bi zavist gorela, bi bila v ognju vsa država?

Slovenski politični analitiki so na primer problematizirali, češ da Trumpa obkrožajo milijarderji, kakor da bi bilo narobe, ker se je obdal z najbolj inovativnimi podjetniki, ki prispevajo h globalni blaginji. Navsezadnje ves svet uporablja njihove proizvode, pa naj gre za Muskove avtomobile tesla ali omrežje X, Zuckerbergov Facebook ali pa Bezosov Amazon. Zaradi dosežkov teh podjetnikov vsi živimo bolje, tudi politični aktivisti, ki se iz njih norčujejo, čeprav uporabljajo dosežke ameriške tehnologije.

V Beli hiši se ne bo nikoli toliko govorilo slovensko kot sedaj, kar bi morali izkoristiti.

Razlika med ameriškimi in ruskimi podjetniki je velika. Proizvode in dosežke ameriških uporabljamo globalno vsi, medtem ko bomo težko našli globalno priljubljen proizvod, ki bi bil rezultat inovacij ruskih. Zato je logično, da se Trump obdaja z uspešnimi podjetniki, ne pa na primer s kakšnimi političnimi aktivisti ali faliranimi študenti, kot se občasno oblastniki pri nas. Namesto da pri nas veliko političnih analitikov, dopisnikov in podobnih vplivnežev išče način, kako smešiti prvo damo ZDA, bi raje razmišljali, kako izkoristiti njen vpliv v dobro Slovenije.

Ne gre zanemariti, da volivci v ZDA pogosto volijo znana imena iz političnih dinastij, kot sta družini Bush ali Keneddy, zato ni presenetljivo, da mnogi analitiki špekulirajo, da bi nekoč lahko ameriški predsednik postal tudi Barron, torej sin slovenske matere. Če bi bili pametni, bi slovenski vpliv v Beli hiši izkoristili, namesto iskali načine, kako se iz tega norčevati.