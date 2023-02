Komentar Mateja Lahovnika: Protest gasilcev

Razlika med protesti polit-kolesarjev in gasilcev ni le, da so gasilci pospravili za sabo, ampak tudi, da so gasilci protestirali za to, da bi lahko od svojega dela normalno živeli. Tokrat ni šlo za ideologijo, ampak za pošteno plačilo. Seveda ni prav, da se na protestih poka in prižiga bakle, ampak tudi v času prejšnje vlade so na protestih kurili in zažigali lutke pred parlamentom, kričali in grozili. Predstavniki vlade so bili ob protestu gasilcev vidno šokirani, saj so se prvič soočili s protestom, na katerega niso imeli vpliva. Pri stavki pacientov je bilo namreč očitno, da jo koordinirajo osebe, tesno politično povezane z oblastjo. Velik protest upokojencev sredi Ljubljane je oblast enostavno ignorirala. Stavke gasilcev, ki uživajo veliko podporo javnosti, niso mogli ignorirati, soočanje s protestniki, ki jih ne nadzoruješ, pa je vedno težavno.

Plačno reformo v javnem sektorju sicer pripravlja ministrica za javno upravo, ampak za posamezne poklice so odgovorni resorni ministri. Zato je nenavadno, da so se na vladi ob protestu gasilcev odločili izpostaviti ministrico za javno upravo namesto resornega ministra Šarca, pod katerega spadajo gasilci. Ob stavki zdravnikov se je na primer resorni minister Bešič Loredan izpostavil, Šarec pa ob protestu gasilcev ni stopil na oder in vzel mikrofona v roke, ampak je ne prav džentelmensko ostal v varnem zavetrju izpostavljene ministrice.

Ulica res ni primerna za reševanje česar koli, je pa tudi bizarno, da zdaj na to opozarjajo politiki, ki so sami uporabljali ulico, ko so bili v opoziciji. Vlada si je val protestov zakuhala sama z obljubo dodatka pravosodnim funkcionarjem po 600 evrov. Takoj je bilo jasno, da se bo prebudila tudi tiha večina ostalih in zahtevala podobno, pa naj gre za gasilce, carinike, zdravstvene delavce ali upokojence. Iluzorno je bilo pričakovati, da bodo ostali kar gledali, kako se nekaterim funkcionarjem delijo dodatki. Inflacija znižuje kupno moč in življenjski standard vsem, ne le nekaterim, zato seveda javnost pričakuje, da bodo tudi pri plačah in pokojninah veljali enaki vatli za vse.