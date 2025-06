Komentar Mateja Lahovnika: Prometni infarkt

Slovenske avtoceste so se v zadnjih dneh spremenile v večkilometrske dolge stoječe kolone, veliko ljudi pa se je na poti v službo znašlo v stiski, ker niso mogli opraviti vsakodnevnih opravil. Predsednik uprave Darsa, nekdanji vodja volilnega štaba stranke Svoboda, ki je bil na to mesto nastavljen po zadnjih volitvah, je izjavil, da ni bilo posebnosti.

Še več, Dars je ob tem izdal navodila, kdaj naj uporabljamo avtoceste, da se bomo izognili gneči. To je skoraj tako bizarno, kot da bi nam direktor bolnišnice ali zdravstvenega doma sporočil, kdaj lahko in kdaj ne smemo zboleti, da bomo pravočasno prišli na vrsto. Ali pa če bi nam upravljavec državnega električnega omrežja sporočil, v katerih delih dneva bo elektrika na voljo za nemoteno uporabo in kdaj ne. Namesto da bi v državi pospešeno širili avtoceste, nam državni Dars sporoča, kdaj jih je mogoče kolikor toliko normalno uporabljati. Kot da bi si lahko vsak izmed nas prosto izbiral, kdaj bo šel v službo in kdaj ne. Lahko se samo vprašamo, kaj še sledi.

Zastoji na avtocestah seveda niso od včeraj, težava pa je, da Dars dela premalo, predvsem pa prepočasi, da bi bilo v prihodnje bistveno drugače, zato bodo prometni infarkti, ki smo jim priča, ob naraščajočem prometu postali naša stalnica. Resnici na ljubo je vladajoča koalicija že pred volitvami na nekakšnem »zaslišanju« pred nevladniki dvignila kartonček proti širitvi avtocest. Zato Dars na neki način uresničuje predvolilne obljube koalicije.

Težava pa je, da zaradi dolgih zastojev nastaja konkretna poslovna škoda. Prebivalci zaradi zastojev zamujajo v službo, da o strošku vseh izgubljenih ur dela in izgubljenih priložnostih ne govorimo. V času največjih zastojev so namreč povsem zabasane tudi vzporedne ceste, tako da ljudem res ne preostane drugega, kot da čakajo. Če bi uprava Darsa odškodninsko odgovarjala za vso poslovno škodo, ki nastaja gospodarstvu in ljudem, bi se stvari začele hitro premikati. Res pa je, da potem ne bi bilo več takšne politične gneče za stolčke v upravi in v nadzornem svetu Darsa, kot je bila do zdaj.