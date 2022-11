Povprečna cena košarice živil naj bi se, sodeč po primerjalniku živil, znižala za 15 odstotkov. Pravzaprav vsak mesec cene izdelkov, ki jih primerjajo, padejo. Zato je na mestu vprašanje, ali gre res za psihološki učinek uvedenega primerjalnika cen na trgovce ali pa zgolj za navidezno znižanje cen določenih živil oziroma za manipulacije s košarico? Statistični urad je namreč po drugi strani izmeril, da so na visoko inflacijo septembra najbolj vplivale podražitve prehrambnih izdelkov, saj so se hrana in brezalkoholne pijače podražile za več kot 14 odstotkov. Navsezadnje to občutimo tudi, ko kup...