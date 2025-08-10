Komentar Mateja Lahovnika: Preusmerjanje pozornosti

Vlada je prepovedala uvoz blaga, ki izvira iz izraelskih zasedenih območij na palestinskem ozemlju, ampak v letih 2022 in 2024 od tam sploh nismo ničesar uvozili, leta 2023 pa je uvoz znašal manj kot 2000 evrov. Več kot očitno so ti ukrepi proti Izraelu popolnoma nesmiselni in nepomembni, celo smešni, ampak zakaj vlada poskuša ustvarjati vtis, da je nepopustljiva do Izraela?

Navsezadnje je sosednji Egipt, ki je arabska in muslimanska država, v zadnjih dneh sklenil večmilijardni dogovor o uvozu izraelskega zemeljskega plina. Zakaj torej vlada glede konflikta med Izraelom in Hamasom, ki ga je EU razglasila za teroristično organizacijo, zavzema celo bolj arabska stališča od Arabcev samih? Najlažje je biti prerok v tuji domovini in pospravljati na tujih dvoriščih, ker se s tem preusmerja pozornost od velikih nerešenih težav doma.

Vlada, ki ni sposobna urediti niti težav z Romi na Dolenjskem in na spodoben transparenten način nabaviti dveh helikopterjev, si domišlja, da je poklicana za reševanje težav na Bližnjem vzhodu. Najbolj bizarno je, da je prepovedala nabavo orožja iz Izraela, sama pa kupuje dva helikopterja od enega izmed dobaviteljev izraelski vojski. To počne celo v nasprotju s priporočili reševalne stroke, ki opozarja, da helikopterja tega proizvajalca ne izpolnjujeta kriterijev za nujno medicinsko pomoč. Medtem ko se ukvarja s človekovimi pravicami na tujem, se doma kršijo temeljne pravice do zdravja ljudem, ki nedopustno dolgo čakajo v vrsti na zdravstveni poseg, čeprav so vse življenje zdravstveno zavarovani.

Zastoji na avtocestah so postali tako pogosti, da se bolj splača, če je le mogoče, uporabljati vzporedne ceste, vinjeta pa prepogosto bolj spominja na dovoljenje za parkiranje namesto vožnjo. Gospodarstvo se duši v visokih davkih, bruto plače pa so tako obdavčene, da nas po neto plačah dohiteva sosednja Hrvaška. Minimalna pokojnina za polno delovno dobo je krepko pod pragom revščine. Zato ni treba iskati in reševati problemov po svetu, ampak bi bilo lepo, če bi vlada rešila vsaj kakšen pereč problem na domačem dvorišču v Sloveniji.