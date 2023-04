Komentar Mateja Lahovnika: Prepovedi in takse

Prvi osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta predvideva prepoved prodaje avtomobilov na bencinski in dizelski pogon že leta 2025, obdavčitev drugega avtomobila v gospodinjstvu in takso za vstop v Ljubljano. Predlog z Inštituta Jožef Štefan je nevaren, saj je nemogoče, da bi v treh letih zamenjali vozni park z električnimi vozili. Na kaj takšnega ni pripravljeno niti električno omrežje, da o stroških zamenjave za gospodinjstva ne govorimo.

Če bi prepovedali dizle in bencinarje, bi se v nekaj letih z avtomobili vozili le še premožni.

Prepoved dizlov in bencinskih vozil bi močno podražila uporabo osebnih vozil. Če bi takšen predlog sprejeli, bi se v nekaj letih z avtomobili vozili le še premožni, vsi drugi pa bi bili obsojeni na javni promet. Največ okolju škodljivih emisij sploh ne proizvede Evropa, da o miniaturni Sloveniji ne govorimo, ampak Azija in ZDA. V prometu največ emisij povzročijo letala in ladje. Politična elita v EU bi prebivalcem omejevala uporabo osebnih vozil za vsakodnevne potrebe, sama pa se ni pripravljena odpovedati niti uporabi letal niti luksuznim ladjam. Tudi naša predsednica Državnega zbora ni imela zadržkov, da ne bi na novoletni koncert na Dunaj odpotovala kar z vladnim letalom. Drugi avto v družini pa je že zdaj močno obdavčen z DDV, trošarinami, letnimi dajatvami pri registraciji, vinjeto, da o različnih dajatvah na gorivo sploh ne govorimo.

FOTO: Fabrizio Bensch Reuters

Najbolj bizarna pa je ideja, da bi določili takso za vstop v notranjost Ljubljane. Skrajni cinizem je, da se zaposlenim v državnih ustanovah očita vožnjo v Ljubljano, saj se tja ne vozijo iz veselja, ampak ker so tam državne ustanove, da onkološkega inštituta in bolnikov, ki so se prisiljeni voziti tja, sploh ne omenjamo. Avtorji osnutka se sklicujejo na Dunaj, vendar pozabljajo, da je tam javni promet odlično urejen. Šele ko bodo politiki sami uporabljali avtobusni in železniški javni promet namesto luksuznih avtomobilov in letal, bodo lahko legitimno drugim omejevali uporabo osebnih vozil. Dokler pa bodo vlaki pri nas evropski prvaki v zamujanju in dokler avtobusnega prevoza v Ljubljani ne bo mogoče plačevati tako kot povsod po svetu, ampak le s kartico urbana, pa je bolje, da ljudem ne solijo pameti.