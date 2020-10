Komentar Mateja Lahovnika: Prelomni čas

Žal se uresničujejo črne napovedi, iz katerih so se mnogi »vplivneži« še poleti norčevali. Drugi jesenski val korone bo tako pri nas kot tudi povsod okrog nas še hujši kot prvi. Irska, Francija in druge evropske države sprejemajo enake ali še strožje omejitvene ukrepe kot Slovenija, a se virus kljub temu neustavljivo širi. Pozitivno je, da o njem vemo veliko več kot pred dobrega pol leta. Vemo, kako se je treba obnašati, in tudi zaščitne opreme ter respiratorjev je dovolj. Zelo slabo pa je, da je jesenski čas idealen za širjenje virusa in da cepivo še nekaj časa ne bo na voljo za množično uporabo. Četudi Moderna, AstraZeneca in Pfizer res dobijo že do konca leta soglasje za proizvodnjo cepiva, pa tega ne bo mogoče proizvesti dovolj hitro v zadostnih količinah pred koncem 2021.



Vprašanje je tudi, kakšna bo njegova učinkovitost zaradi mutacij virusa in koliko ljudi se bo pripravljeno cepiti. Na Kitajskem in v Rusiji cepivo že uporabljajo, vendar ni na voljo vsem in predvsem nima dovoljenj za uporabo v EU. Zato je še toliko bolj pomembno, da se vsi cepimo proti sezonskemu virusu gripe. Nizozemski raziskovalci v svoji študiji namreč ugotavljajo, da bi cepljenje proti gripi, zaradi aktivacije imunskega sistema, lahko povečalo odpornost tudi proti koronavirusu. Čas, ki ga živimo, je prelomen tudi zato, ker bo pokazal, kako humana družba smo. Sorazmerno s številom okuženih narašča število bolnikov na intenzivni negi in število umrlih. Medtem ko zdravstveni delavci vsakodnevno izgorevajo v boju z epidemijo, pa nekaj protestnikov ob petkih še vedno pobalinsko zganja politični cirkus.



Tudi največjim koronabedakom bi sicer že moralo biti počasi jasno, da korona ni samo običajna gripa. Ni prav, da mediji namenjajo toliko pozornosti posebnežem, ki razlagajo, kako so maske nepomembne, onemogočanje nočnih žurov pa hud poseg v njihove pravice. Prav ti posebneži nosijo pomemben del odgovornosti, da mnogi niso dovolj resno upoštevali ukrepov. Živimo v prelomnem obdobju. Naslednji dnevi in tedni bodo odločilni za naše zdravje in gospodarstvo, zato res ni čas za promocijo raznih koronabedakov, ki iščejo pozornost.