Komentar Mateja Lahovnika: Predvolilni bombončki

Ko vlada začuti, da se bližajo volitve, se pogosto zgodi čudežno spoznanje, da je treba pokazati skrb in ljubezen do ljudi. Predvolilne ugodnosti se delijo kot bomboni na pustni povorki, računajoč, da bodo volivci na druge neprijazne ukrepe pozabili.

Vlada, ki je na začetku mandata napadla podjetnike normirance, da plačujejo premalo davkov, in zaostrila sistem, je nenadoma spoznala, da je bil stari sistem dober, in ga spet vzpostavlja. Podjetnikom so najprej prisolili davčno klofuto, zdaj pa sporočili, da je pretepanja konec in da bo vse kot prej.

Vlada je napovedala tudi obvezno božičnico v višini polovice minimalne plače, kar je trenutno okrog 639 evrov, za vse zaposlene brez kakršnih koli dajatev. Zanimivo, da je bila ta obvezna božičnica najavljena kot razbremenitev gospodarstva. To spominja na potezo vlade, ko je nadomestila prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje z novim obveznim zdravstvenim prispevkom in to razglasila za razbremenitev prebivalstva. Če bodo pod parolo razbremenitev uvajali nove obremenitve, si bodo ob naslednji napovedi razbremenitve vsi želeli, da ne razbremenjujejo njih.

Politikom je najlažje in najlepše deliti bombončke na račun dela drugih.

Podjetniki so seveda upravičeno razburjeni, saj so ugotovili, da vlada deli nekaj tako, da tisto nekaj zaračuna njim. Politikom je najlažje in najlepše deliti bombončke na račun dela drugih. V javnem sektorju bodo zadovoljni, če pustimo ob strani zoprno podrobnost, da je tudi zaradi povišanja mase plač proračunski primanjkljaj države že do avgusta znašal milijardo evrov in da se bo luknja v državni blagajni zaradi tega povečala. Na začetku mandata je sedanja vlada razveljavila mini davčno reformo prejšnje vlade in tako znižala neto plače in pokojnine.

Minister za finance je takrat trdil, da si razbremenitve plač ne moremo privoščiti. Zdaj vlada del tega vrača, ampak šele proti koncu mandata in na račun podjetij. Ne gre pozabiti, da je vlada projekt nepremičninskega davka zamrznila, ker si ne želi razjeziti lastnikov nepremičnin in tvegati izgube podpore v času, ko šteje vsak glas. Odločitev, da se uvedba prestavi na čas po volitvah, je jasen signal, da že deluje politična matematika.