Komentar Mateja Lahovnika: Pravni nesmisli

Preverjanje ukrepov PCT v restavracijah. FOTO: Voranc Vogel

Delodajalci naj bi preverjali, ali imajo zaposleni PCT-pogoj, torej ali so preboleli korono, so cepljeni ali testirani. To je potrebni pogoj za varno opravljanje dejavnosti. Za organizacijo preverjanja v šolah in vrtcih je odgovoren predstojnik zavoda. Po interpretaciji informacijskega pooblaščenca pa delodajalec ne sme zahtevati izvida od zaposlenega, ampak le informacijo o izvidu. To v praksi pomeni, da se mora delodajalec zanašati na izjavo zaposlenega, v resnici pa ne more preveriti, ali zaposleni res izpolnjuje PCT-pogoj.Takšna interpretacija zakonodaje je slaboumna in nesmiselna. Namen je namreč zagotoviti varno delovno okolje, kar pa je nemogoče, če delodajalec v praksi sploh ne more pri zaposlenih resno preverjati izpolnjevanja PCT-pogoja. Koronaoddelki v slovenskih bolnišnicah so vse bolj polni, zato so takšni pravni nesmisli še bolj škodljivi. Predstavljajmo si, kakšno stanje bi imeli v času praznikov na slovenskih cestah, če bi se policaji pri presoji vinjenosti voznikov morali zanašati le na izjave voznikov in ne bi smeli izvajati alkotestov. Če bodo nekatere institucije, kot je informacijski pooblaščenec, še naprej tako togo in nelogično razlagale, kako se zakonodaja lahko uporablja, bo kakršen koli učinkovit nadzor nad izpolnjevanjem PCT-pogoja močno otežen, pogoji za širjenje virusa pa odlični. Naivno je pričakovati, da bi tisti, ki ne verjamejo v nevarnost korone, podali resnične izjave o PCT-pogoju.Po matematičnih projekcijah smo že do zdaj imeli zaradi cepljenja 1000 žrtev manj, do konca četrtega vala pa jih bo skupaj 1500 manj. Tistim, ki jim še vedno ni jasno, da cepljenje preprečuje nepotrebne žrtve, je prej ali slej vseeno tudi za izpolnjevanje PCT-pogoja. V Avstriji in Italiji je na primer nadzor PCT-pogoja dosleden in ne morete niti pod razno v lokal, ne da bi skrbno preverili, ali ste cepljeni oziroma testirani. Nikjer drugje v EU ni takšnih pravnih zapletov kot pri nas, ker tudi pravniki razumejo, da je pravica ljudi do zdravja in varnega okolja pomembnejša od pravice do zasebnosti.