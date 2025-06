Komentar Mateja Lahovnika: Potrpljenje je božja mast

Starejši so včasih dejali, da je potrpljenje božja mast. Oblast pogosto preizkuša naše potrpljenje. Po tem, ko je vlada pompozno ugotovila, da je naredila zdravstveno reformo, je sistem, kot je napovedala ministrica, spet krepko zanihal, ampak tudi tokrat v napačno smer.

V petek je bila pred zdravstvenim domom v Kamniku več sto metrov dolga vrsta za vpis k družinskemu zdravniku. Mnogi so se v vrsto postavili že ob štirih zjutraj. Kamnik ni nobena izjema, ampak smo dolge ponižujoče kolone čakajočih ljudi pred kratkim videli tudi v Ljubljani in Slovenski Bistrici.

V času nekdanje Jugoslavije se je takole v dolgih vrstah čakalo pred bencinskimi črpalkami, ko je reforme izvajala Milka Planinc. No, sedaj pa namesto pred bencinskimi črpalkami čakamo v dolgih vrstah na zdravnika, na avtocesti pa na poti v službo. Na štajerski avtocesti namreč vsak dan čakamo v večkilometrskih kolonah, ker po polžje obnavljajo odsek med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, nič bolje ni na dolenjskem in primorskem delu avtocestnega križa.

V nekdanji Jugoslaviji se je čakalo pred bencinskimi črpalkami, sedaj pa pred zdravstvenimi domovi.

Plačujemo drage vinjete in visoke dajatve na gorivo, vozimo pa se po starih vzporednih cestah, saj slovenske avtoceste z dolgimi kolonami spominjajo na drago parkirišče. Ni videti, da bi se zaradi tega uprava Darsa kaj prida vznemirjala, kot da tudi na Darsu računajo na slovensko potrpežljivost. Najbolj bizarno pa je, da nas pred poletno sezono Dars že vnaprej obvešča, da bo kmalu še slabše, čeprav si je to, ob vsem, kar se že dogaja, težko predstavljati. Zelo lepo je biti v dobro plačani državni službi na Darsu, precej slabše pa uporabnik in plačnik njihovih slabih storitev.

Najbolj bizarno pa je, da je ob vsem tem Slovenija v evropskem vrhu po obdavčitvi plač. Mesečno nam od povprečne bruto plače 2430 evrov država pobere kar 1200 evrov ali slabo polovico. Po obdavčitvi smo Slovenci v evropskem vrhu, po kakovosti javnih storitev pa bolj na evropskem dnu. Če Slovenci ne bi bili tako potrpežljivi in trpežni, bi funkcionarje, ki samo naslavljajo namesto rešujejo probleme, že odnesli iz pisarn – s fikusom vred.