Komentar Mateja Lahovnika: Poplavno dobičkarstvo

Na seznamu poplavljenih objektov, ki ga je pripravila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, so taki, ki ne obstajajo ali pa sploh niso bili poplavljeni. Tako je ugotovil predsednik komisije za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec. Ni čudno, da ocena škode raste kot gobe po obilnem jesenskem dežju, če lahko škodo tako napihujejo. Najprej so ocenjevali škodo na pol milijarde, nato je številka narasla na sedem milijard, sedaj pa trdijo, da je bilo škode kar za deset milijard evrov.

Zadnja ocena se zdi močno napihnjena, kar ni presenetljivo, saj so na seznamu Direkcije za infrastrukturo ceste, ki sploh niso bile poplavljene, in celo takšne, ki še niso zgrajene, ampak se bodo šele gradile v bližnji prihodnosti. Nujna je revizija postopkov ocenjevanja in predvsem metode ocenjevanja škode.

V prvih tednih po poplavah, ko se je zbirala in delila humanitarna pomoč, je društvo Humanitarček opozorilo na nekatere zlorabe. Takrat je šlo za zneske v višini nekaj sto evrov, pri oceni škode in sanacije pa gre za milijarde. Zato je treba biti še bolj pozoren, kdo vse uveljavlja škodo, ter za kaj in predvsem kako se škoda izračunava.

Metodologija ocenjevanja in priznavanja škode bi morala biti tudi javno predstavljena. Nujni sta popolna preglednost vseh postopkov in javna objava vseh prejemnikov pomoči z zneski vred. Škoda se bo sanirala iz javnih sredstev, kar pomeni, da bomo tako ali drugače prispevali vsi. Zato se lahko samo vprašamo, kaj vse se še prijavlja kot škoda zaradi poplav.

Tisti, ki so na seznam poplavljenih objektov uvrstili objekte, ki sploh ne obstajajo, ker še niso zgrajeni, bi morali tudi kazensko odgovarjati. Gre namreč za opustitev dolžnega skrbnega ravnanja pri opravljanju funkcije ali celo za poskus zlorabe javnih sredstev. Policija in tožilstvo ne bi smela imeti pretežkega dela. V času poplav in po njih je Slovenija pokazala veliko solidarnost. Prav zato je še toliko bolj pomembno, da ne pride do zlorab in nekakšnega poplavnega dobičkarstva. Tiste primere, kjer je prišlo ali še bo prišlo do poskusov zlorab, pa je treba strogo preganjati.