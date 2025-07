Komentar Mateja Lahovnika: Politični avanturizem

Z varnostjo je tako kot z zdravjem: dokler jo imamo, je ne cenimo dovolj in jo jemljemo kot samoumevno. Kako pomembna je, se zavemo šele, ko jo izgubimo. Zato je napoved referenduma o izstopu iz Nata v času, ko v svetu okoli nas divja precej hudih vojn, politični avanturizem, kot ga še nismo videli.

Članstvo v Natu je kot imeti zavarovalno polico za varnost, kar se najbolj zavedajo baltske države Litva, Latvija in Estonija, ki jih članstvo varuje pred napadom Rusije in pred usodo, ki je doletela Ukrajino. Za male države, kot je Slovenija in kot so baltske države, so takšna kolektivna vojaška zavezništva ne samo najcenejši, ampak tudi najbolj zanesljiv način obrambe, saj nikomur ne pade na misel, da bi napadel katero koli članico zveze Nato. Izstopiti iz Nata je kot odpovedati zavarovalno polico med hudo vremensko ujmo.

Politični avanturizem vladajočih, ki se tokrat nanaša na našo varnost, grozi, da bomo izgubili vse, za kar smo si prizadevali po osamosvojitvi. Manjka samo še to, da se sedanja oblast spomni, da bi izstopili tudi iz EU in se priključili kakšni balkanski zvezi. Ne gre spregledati, da referendum o dvigu vojaških izdatkov za obrambo in izstopu iz Nata najbolj goreče zagovarjajo prav tisti, ki so še pred nekaj tedni zatrjevali, da je referendum o izjemnih pokojninah zaposlenih v kulturi potrata denarja. Še bolj bizarno je, da posvetovalni referendum o dvigu vojaških izdatkov zagovarjajo ministri Levice in SD, ki prej na vladi dvigu izdatkov za obrambo niso nasprotovali.

Tuje ambasade v Sloveniji redno in sistematično poročajo svojim vladam, kaj se dogaja pri nas. Samo predstavljamo si lahko, kaj pišejo o trenutnem dogajanju, ko v tujini naši predstavniki podpisujejo in govorijo eno, doma pa delajo nekaj čisto drugega. Kako bo referendumski cirkus vplival na preostali ugled Slovenije in ali nas bo po vsem skupaj sploh še kdo jemal resno, pa se je bolje ne spraševati. Na koncu vsega skupaj bomo lahko še veseli, če nas ne bodo iz zveze Nato zaradi popolne neverodostojnosti kar izključili.