Komentar Mateja Lahovnika: Politična tempirana bomba

Davek na nepremičnine je bil v zadnjih desetih letih politična tempirana bomba za vse vlade. V času socializma in pomanjkanja so namreč mnogi gradili hiše s svojimi rokami in si pri tem trgali od ust, da so si ustvarili lastni dom. Pri gradnji so plačali najrazličnejše dajatve, od davkov do komunalnih prispevkov, da o cenah gradbenih materialov, obremenjenih z dajatvami, ne govorimo.

Povprečni Slovenec je zato upravičeno prepričan, da je že ob gradnji in nakupu nepremičnine plačal dovolj raznih dajatev in da država nima pravice še dodatno obdavčiti strehe nad glavo. Zato bo imela vlada velike težave, če bo, kot napoveduje, z letom 2025 ali 2026 uvedla davek na nepremičnine.

Vsak poskus uvedbe davka do sedaj je propadel, saj nobena vlada pred volitvami ni hotela razjeziti volivcev. Z njegovo uvedbo je povezanih več tehničnih težav. Osnova za obdavčitev nepremičnin je lahko le vrednost nepremičnin oziroma posplošena tržna vrednost. Slednje v bazi Geodetske uprave zelo odstopajo od dejanskih vrednosti na trgu. V Ljubljani in na obali so vrednosti v bazi močno podcenjene, kje drugje pa pogosto celo precenjene glede na dejanske vrednosti. Kvadratni meter nove nepremičnine v Ljubljani stane med štiri in osem tisoč evrov, stare nepremičnine na dobrih lokacijah pa do štiri tisoč evrov. Na vzhodu Slovenije so cene tudi nekajkrat nižje, kar pa v bazi Geodetske uprave ni dovolj razvidno.

Treba je tudi upoštevati, da so mnoge nepremičnine obremenjene s krediti. Če je nekdo lastnik nepremičnine, vredne 250.000 evrov, za katero je najel 180.000 evrov kredita, je njegova neto vrednost premoženja 70.000 evrov in ne 250.000 evrov. Pri nepremičninah za osebno uporabo bi bilo treba uvesti visoke olajšave.

V družinah z več nepremičninami bi se družinski člani seveda prilagodili in pač svoja bivališča prijavili na različnih naslovih. Vihar se bo dvignil tudi, če bo nekdo za majhen vikend nekje na deželi v Sloveniji plačal več davka kot njegov sosed za hišo ob morju na hrvaški obali. Zato lahko tvegamo z napovedjo, da tudi tokrat novega nepremičninskega davka ne bo.