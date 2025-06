Komentar Mateja Lahovnika: Pokojnine po slovensko

Več kot polovica upokojencev prejema pokojnino, nižjo od praga revščine. Po drugi strani pa imamo primere, ko je odrasel sin podedoval privilegirano pokojnino po očetu in pri dobrih štiridesetih letih prejema okrog 2500 evrov pokojninskega dodatka mesečno. Skrajno bizarno je, da lahko sin v zrelih srednjih letih prejema pokojnino zaradi posebnih zaslug očeta. Navsezadnje nismo več v srednjem veku, ko so se privilegiji plemstva dedovali.

Ljudje so na referendumu o privilegiranih pokojninah jasno povedali, da morajo veljati enaka pravila za vse in da so proti privilegiranim pokojninam. Zato bi bila potrebna revizija vseh podobnih primerov, kjer celo otroci podedujejo te privilegije že sredi delovne dobe in uživajo tako visoke dodatke k pokojninam, saj lahko posameznik tako pridobi več kot milijon pokojninske rente za domnevne zasluge staršev.

V Sloveniji se najslabše godi tistim, ki pridno in pošteno delajo ter vseskozi plačujejo prispevke.

Primer, da odrasel otrok pri štiridesetih prejema 2500 evrov pokojninske rente zaradi očetovih zaslug, je še posebno absurden, ker se to dogaja v času, ko vlada zvišuje upokojitveno starost. Ta se bo postopoma podaljševala in bo od leta 2035 za dve leti daljša kot zdaj. Za 40 let pokojninske dobe brez dokupa bo znašala 62 let, za tiste z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa 67 let. Absurd posebne vrste je tudi, da so prejemniki pokojnin iz tujine privilegirani pri letnem pokojninskem dodatku. Tisti, ki je v Sloveniji delal in plačeval v pokojninsko blagajno vso delovno dobo, prejme dodatek glede na dejansko višino pokojnine.

ZPIZ ima o njih vse podatke in jim strogo korektno odmeri letni dodatek. Pri upokojencih, ki prejemajo velik del pokojnine iz tujine, pa teh podatkov ZPIZ nima in tudi ne preverja, ampak slepo zaupa izjavi prejemnika tuje pokojnine, ki se lahko seveda tudi zlaže, saj mu ni treba predložiti nobenih dokazil.

Nauk zgodbe je, da se v Sloveniji najslabše godi tistim, ki pridno in pošteno delajo ter vseskozi plačujejo prispevke v pokojninsko in zdravstveno blagajno, najbolje pa otrokom privilegiranih staršev in prejemnikom pokojnin iz tujine. Domovina je pri nas očitno res mačeha pridnim in poštenim.