Komentar Mateja Lahovnika: Poenostavitve in razbremenitve

Ne bomo več dežela, kjer se upokojencem zaseže del pokojnine, če želijo postrani še kaj zaslužiti.

Slovenija že dolgo čaka na strukturne reforme. V minulem tednu je strateški svet vlade za debirokratizacijo predlagal prvi reformni paket sprememb davčne zakonodaje. Predlagana smer je prava, ker predstavlja določene poenostavitve in tudi razbremenitve. Odpravile naj bi se tudi nekatere očitne neumnosti, med katere spada zaplemba dela pokojnine upokojencem, če ob pokojnini opravljajo še kakšno dejavnost. Trenutna ureditev je res bizarna, saj upokojenci, kljub majhni pokojnini, ne smejo opravljati obrtne ali podjetniške dejavnosti, če želijo ohraniti pokojnino.Vsak ima po ustavi pravico do svobodne gospodarske pobude in država ne sme posegati v pokojnine, ker je to pravica, ki izhaja iz minulega dela. Tako ne bomo več dežela, kjer se upokojencem zaseže del pokojnine, če želijo postrani še kaj zaslužiti. Predlog sprememb tudi predvideva združitev nekaterih prispevkov in manj administriranja za podjetja zaradi poenostavitev nekaterih obrazcev. Tistim, ki oddajajo nepremičnine v najem, bi se priznalo višje normirane stroške, kar je dobro, saj se lahko tako tudi zmanjša siva ekonomija oziroma oddajanje na črno.Predlagana je tudi višja splošna olajšava, zaradi katere bi se znižala povprečna davčna stopnja. Po drugi strani pa se predvideva obdavčitev trgovanja s kripto valutami, ki je bilo do zdaj nekakšna siva cona. Država naj bi tudi prilagodila davčni sistem tako, da bi nad določenim zneskom, na primer milijon evrov, uvedla pavšalno obdavčitev. Tako večina najuspešnejših posameznikov ne bi, ko zaslužijo največ, »bežala« iz države v različne davčne oaze. V proračun bi se lahko nateklo kar nekaj dodatnih evrov dajatev.V tujino je moral na primer svoje bivališče prenesti tudi najboljši kolesar na svetu, ker bi mu sicer država pobrala večino zaslužka. Podobno so pred njim storili tudi nekateri drugi naši najuspešnejši športniki in podjetniki. Ni problem v športnikih in podjetnikih, ki ne želijo plačevati oderuških dajatev, ampak v državi, ki meni, da jim lahko pobere 64 % zaslužka. Bolje davčni sistem pametno prilagoditi in pobrati nekaj, kot pa ga ne prilagoditi in pobrati nič.