Komentar Mateja Lahovnika: Plačevanje z gotovino

Skupina ljudi si prizadeva za vpis pravice do plačila z gotovino v ustavo in za začetek postopka poskušajo zbrati potrebnih 30.000 podpisov. Pobudniki za zapis gotovine v ustavo odkrito priznavajo, da jih skrbijo sankcije, če potrošnik opravlja nesprejemljive nakupe. Gotovinsko plačilo namreč omogoča anonimne nakupe in težjo sledljivost poti denarja. Tistih, ki ne opravljajo spornih transakcij, seveda takšne zadeve ne skrbijo. Veliko ljudi tudi iz higienskih razlogov ne želi plačevati z bankovci in kovanci, saj gredo iz rok v roke in so lahko polni bakterij in virusov.

Največja prednost plačila z gotovino je sicer, da imamo kot potrošniki bolj občutek, koliko zapravimo, kot pa pri elektronskih oblikah plačil, kjer je plačilo bolj abstraktno, ker samo nastavimo kartico ali telefon na terminal.

Države sicer pravice do plačila z gotovino ne zapisujejo v ustavo. V vse več državah, posebno v skandinavskih, je na večini mest mogoče plačati le še s plačilno kartico ali pa na primer s telefonom. Na ta način preprečujejo sivo ekonomijo, saj so vse transakcije zabeležene in je bistveno težje utajiti davke. Zavedajo se namreč, da se zdravstvo, šolstvo, infrastruktura in navsezadnje tudi pokojnine financirajo iz dajatev.

Če podjetnik »pozabi« izdati račun, cene proizvodov pa vključujejo dajatve, si lahko prisvoji DDV in zaradi manj izkazanega prometa plača manj davka na dobiček. Tudi če izda račun in ga stranka ne vzame, ampak pusti na mizi, ga lahko še naknadno korigira. V skandinavskih državah sivo ekonomijo močno preganjajo, saj je družbeno nesprejemljiva. Skandinavska kultura je precej drugačna od kultur na jugu Evrope, kjer je utaja davkov skoraj nacionalni šport.

Zanimivo je, da je v Sloveniji večina plačil še vedno izvedena z gotovino, kar omogoča razcvet sive ekonomije. Za nove oblike plačevanja je potreben le internet ali pa dober mobilni signal, kar pri nas ni problem, saj smo po internetni in mobilni infrastrukturi med najbolj razvitimi državami. Kljub temu pa zelo veliko malih podjetij, predvsem pri storitvah, strankam še vedno ne omogoča plačevanja s kartico ali telefonom.