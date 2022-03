Komentar Mateja Lahovnika: Panika

V zadnjem tednu se je ustvarila panika, da bo zaradi vojne v Ukrajini zmanjkalo goriva in hrane. Pred bencinskimi servisi so nastale dolge vrste. Nekateri so čakali, da bi natočili gorivo pred podražitvijo, drugi pa so verjeli, da bo goriva res zmanjkalo. Očitno ima marsikdo v podzavesti osemdeseta leta v SFRJ, ko je primanjkovalo osnovnih dobrin, kot so bencin, plin, kava in riž, ampak tokrat razlogov za paniko ni. Bencina in dizla je bilo tudi naslednji dan več kot dovolj. Cena je bila pri bencinu višja za 10 centov in dizlu za 20 centov, kar je precej manj kot v Avstriji in Italiji. Kdor je dan pred podražitvijo natočil med 20 in 50 litri, je pridobil od 2 do 10 evrov. Marsikdo, ki je uro ali dve čakal v vrsti s prižganim motorjem, je porabil več kot prihranil.

Vojaška invazija Rusije dviga cene energentom, ampak medtem Ukrajinci vojno plačujejo s porušenimi domovi, izgubljenimi otroštvi in z življenji. Višje cene bencina v Evropi v primerjavi s tem niso največji problem. Rusija in Ukrajina sta tudi pomembni izvoznici žit. Ukrajini pravimo žitnica sveta, zato marsikoga skrbi, ali bo zmanjkalo moke in kruha ter kako bo s cenami hrane. Nekateri si zaradi strahu pred pomanjkanjem celo delajo zaloge. Manjša proizvodnja žita v Ukrajini bo sicer res zmanjšala ponudbo na svetovnem trgu in nekoliko dvignila cene, ampak razlogov za paniko, da bi primanjkovalo hrane, ni. Slovenija je namreč pri žitih dokaj visoko samooskrbna, saj okrog 80 odstotkov žit pridelamo sami, kar je precej več kot pri mesu in sadju. Država ima tudi dovolj visoke blagovne rezerve naftnih derivatov in hrane ter lahko v krizi poseže na trg. Slovenija je lani imela rekordno, 8,1-odstotno realno gospodarsko rast, brezposelnost je zelo nizka, zadolženi pa smo manj, kot znaša povprečje EU. Načinov, s katerimi se lahko poseže na trge energentov in hrane, je veliko. Navsezadnje smo v teh dneh prejeli bistveno nižje račune za električno energijo, ker je vlada močno znižala dajatve na elektriko. Vsekakor pa nas razmere učijo, kako pomembno je, da je država čim bolj samooskrbna pri strateških virih, kot so energija, hrana, voda in zdravila.