Komentar Mateja Lahovnika: Ostani zdrav

Aplikacija #OstaniZdrav bo učinkovita le, če jo bo dovolj uporabnikov namestilo na telefone.

Hrvaška je z dopuščanjem množičnih zabav v nočnih klubih, na plažah in jahtah dokazala, da je mogoče z nepremišljenimi ukrepi zelo hitro pokvariti zdravstveno sliko in gospodarsko okrevanje. Če bi ob začetku turistične sezone dali prednost kvaliteti pred kvantiteto in zaprli nočne klube ter prepovedali množične obvodne zabave na plažah in jahtah, bi si prihranili eksodus turistov.Hrvaški primer, kako neodgovorno vedenje zelo hitro pripelje do poslabšanja razmer, je dober nauk tudi za nas. Bolj dosledno ko se držimo priporočil NIJZ, manjša je verjetnost širjenja virusa, ponovitve epidemije, zapiranja ekonomije in povečevanja brezposelnosti. Mladi se premalo zavedajo, da ne gre samo za zaščito starejših, ampak tudi njih samih. Koronavirus namreč zdravstveno res praviloma bolj prizadene starejše, toda ekonomsko gledano so, zaradi izgube delovnih mest, bolj prizadeti mlajši. Mobilna aplikacija #OstaniZdrav, ki nam omogoča vsakodnevno preverjanje, kako smo ogroženi zaradi korone, je uspešno prestala preizkus in je na voljo za uporabo. Učinkovita pa bo le, če jo bo dovolj uporabnikov namestilo na telefone.Internet je učinkovit, ker ga vsi uporabljamo, sicer pa bi bil brez dosega in brez smisla. Odgovorno bi bilo, da vsi, ki imajo vpliv v družbi, skupaj pozovejo k namestitvi aplikacije, saj je do uporabnikov prijazna in nam lahko samo koristi. Razmisliti bo treba tudi o tem, da bi bila njena uporaba obvezna za vse, ki se okužijo s korono, saj lahko tako zdravniki najlažje sledijo poti okužb. V zadnjih tednih se je gospodarska slika popravila, denar spet kroži, vse več je izvoznih naročil, in če se bomo vedli odgovorno, bomo krizo prestali bolje, kot se je zdelo na začetku.Slovenija jo je do zdaj dobro odnesla, še posebno če upoštevamo, da se je koronakriza v Evropi razvila v naši zahodni sosedi in se zdaj ponovno razvija južno od nas. Pozivi h kršenju pravil nošenja mask in nenamestitvi aplikacije #OstaniZdrav na telefon so pobalinski in škodujejo vsem, tako mladim kot starim. Kdor misli dobro, se vede odgovorno in prispeva po svojih močeh, da bi bile posledice koronakrize čim manjše.