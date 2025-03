Komentar Mateja Lahovnika: Omejevanje upokojencev

Upokojenci v Sloveniji lahko po upokojitvi še naprej opravljajo določene oblike dela, pri čemer nekatere ne vplivajo na prejemanje pokojnine, druge pa lahko povzročijo delno ali popolno prekinitev izplačevanja pokojnine. Omejitve na primer vključujejo do 60 ur dela na mesec pri začasnem in občasnem delu.

Težko je razumeti, zakaj se upokojencem sploh omejuje plačano delo, ko se upokojijo. Pokojnina namreč pri veliki večini izhaja iz vplačanih prispevkov v pokojninsko blagajno in je torej zaslužena pravica, ki ne bi smela biti zmanjšana ali celo odvzeta tistemu upokojencu, ki po upokojitvi občasno dela.

Po eni strani delavcev manjka in jih uvažamo, po drugi pa omejujemo delo upokojencem, ki so še voljni delati tako, da se jim lahko zaradi tega tudi zmanjša pokojnina. Vlada bo letos sprejela novo pokojninsko reformo, del te reforme pa bi morala biti tudi odprava teh omejitev za upokojence, ki zmorejo in še želijo delati. Uvoz tujih delavcev nas namreč stane precej več, kot bi nas stalo, če upokojencem, ki veliko delajo, zaradi tega ne bi trgali dela pokojnine.

Pri integraciji tujih delavcev namreč nastajajo veliki stroški, saj so do različnih socialnih ugodnosti pri nas upravičeni tudi njihovi družinski člani. Zato je težko razumeti, zakaj je delo upokojencem po upokojitvi omejeno in se jim s tem preprečuje, da bi si izboljšali svoj gmotni položaj. Prag tveganja revščine v Sloveniji je lani znašal 903 evre na mesec za enočlansko gospodinjstvo, več kot polovica upokojencev, torej več kot 350.000 oseb, pa prejema pokojnino pod tem pragom.

Precej bizarno je, da se upokojencem, ki so si s trdim delom in plačanimi prispevki zaslužili pokojnino, omejuje delo, po drugi strani pa se podeljujejo izbrancem privilegirane pokojnine. Podatki o pokojninah, dodeljenih po posebnih zaslugah, sicer sploh niso javno dostopni, čeprav se določajo na podlagi posebnih meril in bi zato morali biti. Kakor koli že, upoštevajoč socialni položaj večine upokojencev in potrebe na trgu dela bi bilo zagotovo smiselno, da se odpravijo tudi omejitve dela upokojencev pri občasnem delu.