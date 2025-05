Komentar Mateja Lahovnika: Novo vladno letalo

Minister za obrambo Sajovic je povedal, da razmišljajo o tem, da bi kupili še eno vladno letalo falcon. Nakup novega vladnega letala je utemeljil s tem, da z obstoječim falconom prevažajo tudi organe za presaditev ter da je zato bolje imeti dva kot enega, saj se s tem poveča plovnost.

Utemeljitev, zakaj potrebujemo še eno novo vladno letalo, spominja na utemeljitev iz časov Drnovškove vlade, ko je generalni sekretar razburjeni javnosti pojasnjeval, da se bo uporabljalo tudi za prevoz ranjencev. Ne spomnim se, da bi se z vladnim falconom prevažali ranjenci, so se pa organi za presaditev, kar je v redu.

Če v vladi ocenjujejo, da staro letalo ni več varno ali primerno, ker so stroški vzdrževanja previsoki, naj naredijo izračun, s katerim utemeljijo nakup novega. Neumno pa je utemeljevati, da še eno novo luksuzno vladno letalo rabimo prav zato, da bo služilo potrebam zdravstva. To je tako, kot da bi utemeljili nakup luksuznega mercedesa s tem, da se bomo občasno z njim vozili tudi k zdravniku, čeprav bi v ta namen čisto dobro služil tudi kakšen golf ali škoda. Prevoz organov za presaditev je nedvomno pomemben in nihče ne oporeka, da se v ta namen uporabijo letala, težko pa nas bodo prepričali, da prav zato potrebujemo novo vladno letalo z usnjenimi sedeži, minibarom in drugim luksuzom.

Tudi druge države imajo vladna letala, je pa vprašanje, zakaj Slovenija naenkrat rabi dve letali.

Nujne zadeve v zdravstvu, kot je prevoz organov ali bolnikov, je zagotovo smiselno in nujno organizirati na bolj učinkovit in racionalen način, zato je precej očitno, da si vladajoči ne upajo javno priznati, da pač želijo novo letalo za svoje potrebe, pri čemer pa dveh res ne potrebujemo.

Znano je sicer, da predsednik vlade in predsednica države nista v najboljših odnosih, ampak glede uporabe protokolarnega letala se bosta že nekako uskladila ali pa potrpela, če bosta kdaj prisiljena skupaj potovati.