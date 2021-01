Komentar Mateja Lahovnika: Novo leto 2021

Včasih premalo cenimo drobne stvari v življenju in se tega zavemo šele, ko jih izgubimo.

FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Na začetku prejšnjega leta si nihče niti v sanjah ni predstavljal, kako bo nepredvidljiv in do tedaj neznan virus spremenil naša življenja. Zato si ob začetku novega leta želimo čimprejšnje vrnitve v staro normalnost. Spomladi bomo spet lahko brez skrbi v lokalu popili kavo s prijatelji, si privoščili obrok v priljubljeni restavraciji, odšli v gledališče ali na nogometno tekmo.Včasih premalo cenimo drobne stvari v življenju in se tega zavemo šele, ko jih izgubimo. V letu 2021 bomo verjetno bolj kot v drugih letih težko pričakovali poletne dni, ko bo dovolj velik delež prebivalstva precepljen. Takrat bomo lahko tudi dokončno razglasili zmago nad epidemijo. Marsikaj bo sicer ostalo za vedno drugače kot pred njo. Veliko panog, kot so na primer tehnična trgovina, trgovina z oblačili ali dostava hrane, se je preselilo na digitalne platforme. Korona je močno pospešila digitalno opismenjevanje porabnikov in zato tudi spremenila poslovne modele podjetij, ki poslujejo neposredno s kupci.Kupci vseh starostnih skupin so ugotovili, da lahko hitro, enostavno in poceni naročajo blago in storitve tudi iz svojega fotelja v dnevni sobi. Korona nas je tudi dokončno opozorila, da je treba bistveno več kot do zdaj vlagati v odpornost zdravstvenega sistema. Pri nas lahko v zvezi z investicijami v zdravstvu govorimo celo o izgubljenem desetletju. V Sloveniji v zadnjih desetih letih namreč nismo zgradili niti ene negovalne bolnišnice in niti enega doma za starejše iz javnih sredstev, kar je škandal. Zato je vlada sredi decembra na Brdu direktorjem bolnišnic predstavila velik investicijski načrt za popolno prenovo javne zdravstvene mreže.Tokrat ne bo šlo le za obnove, ampak izgradnje povsem novih kapacitet, za katere jim je uspelo pridobiti tudi evropska sredstva. Ob začetku novega leta je zmerni optimizem na mestu. Prvi tedni novega leta bodo predvsem za zdravstvene delavce zaradi epidemije še naporni. Že pomladi pa bodo razmere bistveno boljše, medtem ko bi druga polovica novega leta morala biti v znamenju dokončnega okrevanja, zdravstvenega, ekonomskega in socialnega.