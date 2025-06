Komentar Mateja Lahovnika: Nov teden, nova dajatev

V Sloveniji se pogovarjamo le še o novih davkih, ki jih plačuje predvsem srednji sloj, skoraj nič pa kako in za kaj se porablja ta denar ter koga vse se s tem financira. Vlada je prejšnji teden sprejela novo dajatev na nepozidana stavbna zemljišča, ki jo bodo morale občine lastnikom zaračunavati od leta 2027.

Znašala bo 30 centov na kvadratni meter, torej 300 evrov letno na parcelo, veliko tisoč kvadratnih metrov. Napovedujejo pa tudi nov nepremičninski davek, kjer bodo osnova nova vrednotenja nepremičnin, ki smo jih v zadnjih dneh prejemali po pošti. Zato se marsikdo ob vseh novih davkih cinično sprašuje, ali bodo obdavčili še zrak, ki ga dihamo. Poseben problem nove napovedane dajatve je, da bo enako visoka na kvadratni meter ne glede na dejansko vrednost zemljišča. Tudi laikom je jasno, da je zemljišče v Ljubljani ali neposredni okolici lahko desetkrat več vredno kot nepozidano stavbno zemljišče nekje na Kozjanskem, v Beli krajini ali Prekmurju.

Napoved nove dajatve na nezazidana stavbna zemljišča je nov primer, kako se država loteva težav na napačnem koncu. Mnoga stavbna zemljišča so namreč nepozidana zaradi zapletenih dolgotrajnih in dragih postopkov za izdajo gradbenega dovoljenja. Marsikdo, ki želi graditi, čaka na vsa dovoljenja leta namesto tednov.

Zato bi bilo veliko bolj smiselno, da minister za okolje najprej poskrbi, da bodo ljudje, ki želijo in imajo za to pogoje, prišli do dovoljenj v razumnem času. Na gradbeno dovoljenje se čaka tudi dve leti. Najprej prijava gradnje, ki leži v predalih uradnikov več mesecev, preden jo kdo pogleda, plačilo komunalnih prispevkov in še dolge mesece čakanja za priključke na vodo in elektriko, da vseh ostalih potencialnih zapletov sploh ne omenjamo.

Prav dolgotrajno čakanje na vsa dovoljenja najbolj dražijo gradnjo. Namesto da bi vlada poenostavila in pospešila birokratske postopke, da bodo tisti, ki želijo, lahko gradili, se je odločila kaznovati tiste, ki še niso začeli graditi. Sicer pa, koliko hiš od tistih, ki jih je po poplavah obljubila vlada, da bodo takoj zgrajene, že stoji in zakaj še ne?!