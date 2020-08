Komentar Mateja Lahovnika: Negotova jesen

Reševanje koronakrize je preveč pomembno, da bi lahko bilo podrejeno političnim sporom.

Letošnja jesen bo ena najbolj negotovih. Zdravstvene razmere so zaradi verjetne širitve koronavirusa nepredvidljive. Z jutrišnjim dnem se šolarji vračajo v osnovne in srednje šole, s tem pa se povečuje tudi negotovost glede širjenja virusa v populaciji. V tujini je še slabše kot pri nas, tako da v Parizu uvajajo obvezno nošenje mask tudi na prostem. Zdravniki v negotovih razmerah še bolj priporočajo cepljenje proti gripi, da se pacienti ne bi soočili z dvojno pljučnico zaradi virusov gripe in korone.Cepivo proti koronavirusu jeseni kljub ugodnim rezultatom še ne bo na voljo za množično uporabo, saj bodo rezultati tretje kritične faze testiranj znani šele konec leta. Gospodarske razmere bodo odvisne od zdravstvenega stanja prebivalstva, saj bi lahko bilo okrevanje gospodarstva zaradi karanten in bolniških odsotnosti ogroženo. Nemčija resno razmišlja o začasni uvedbi skrajšanega štiridnevnega tedenskega delovnega časa, da bi zmanjšala porast brezposelnosti. Kaže, da tudi domače politične razmere ne bodo prispevale k zmanjšanju negotovosti, saj se razmere v Desusu vse bolj zapletajo.Kongres bo odločil, kdo bo stranko vodil v prihodnje, ampak s tem povezana negotovost gotovo ne prispeva k politični stabilnosti. Navsezadnje si vsi želimo, da bo zdravstveni minister povsem osredotočen na izzive v zdravstvu, ki jih že pred izbruhom novega koronavirusa ni manjkalo. Slovenski zdravstveni sistem bo namreč jeseni pred velikim izzivom, kako obvladovati hkratno pojavljanje sezonskih virusov gripe in koronavirusa tako, da se bo moral tudi resorni minister povsem posvetiti tem problemom.V krizi država potrebuje močno vlado in stoodstotno osredotočenost ključnih resorjev na reševanje zapletene zdravstvene in ekonomske krize. Reševanje koronakrize je preveč pomembno, da bi lahko bilo podrejeno političnim sporom v posamezni vladni stranki.Vlada se je do sedaj s protikriznimi ukrepi pravočasno in dobro odzivala na krizo. Prodaja na drobno v trgovini okreva že tretji mesec zapored, povečujejo se tudi izvozna naročila, zato bi bila politična kriza zadnje, kar v tem trenutku rabimo.