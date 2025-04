Komentar Mateja Lahovnika: Navidezne reforme

Člani vlade so v zadnjih dneh izjavljali, da so izpeljali več reform kot vse vlade do sedaj v zadnjih dvajsetih letih. Nekateri so se ob teh trditvah nasmejali, drugi pa vprašali, ali v vladi sploh razumejo besedo reforma. Reforma namreč pomeni korenito spremembo, ki bi morala biti na bolje, ne pa na slabše.

Uvedba prispevka za dolgotrajno oskrbo brez zagotovljene dolgotrajne oskrbe ne more biti smiselna socialna reforma. Dvig dopustne čakalne dobe za zdravstvene posege je statistično takoj zmanjšal nedopustno dolge čakalne dobe, dejansko pa se ni nič spremenilo, saj pacienti čakajo na poseg enako dolgo ali celo še dlje.

Omejevanje dela zdravnikom bo težko skrajšalo čakalne dobe v javnem zdravstvu, bo pa verjetno povečalo število tistih, ki bodo morali storitve plačati še enkrat iz svojega žepa pri zasebnih zdravnikih, da bodo pravočasno prišli na vrsto. Obstaja precej staršev, ki so dobili termin za svoje otroke za pregled pri ortodontu šele čez več let, v nekaterih primerih celo po letu 2030. Zato se šalijo, da bi bilo smiselno otroka na pregled prijaviti že ob rojstvu, da bi pravočasno prišel na vrsto.

Reformi plač v javnem sektorju lahko rečemo reforma, ampak plače se bodo rekordno dvignile funkcionarjem, bistveno manj pa delavcem v javnem sektorju, ki jih najbolj manjka, in tako ne bomo ničesar rešili. Namesto da bi napredovanja v javnem sektorju povezali z uspešnostjo zaposlenih, so po novem ta avtomatična po določenih letih. Kako bo ta avtomatizem napredovanj brez kriterijev vplival na boljše delo zaposlenih v javnem sektorju, vedo samo v vladi.

Tudi napovedi nepremičninskega davka lahko pravijo reforma ali vsaj poskus reforme, ampak z dodatno obdavčitvijo nepremičnin ne bomo rešili problema, tako kot ga vlada ni rešila z dodatno obdavčitvijo najemnin na začetku mandata. Pri pokojninski reformi pa še naprej velja omejitev dela za delovno aktivne upokojence, čeprav pokojnina ni miloščina države, ampak je zaslužena s plačanimi prispevki v ZPIZ. Zato se ne bi smeli čuditi, da po javnomnenjskih anketah večina takšne pokojninske reforme ne podpira.