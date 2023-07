Komentar Mateja Lahovnika: Narobe svet

V minulem tednu je nekaj incidentov pokazalo, v kako nenavadnem času živimo. Na letalu, ki bi moralo poleteti z Brnika v London, je bila ena potnica tako nasilna, da je posadka izkrcala vse potnike in let odpovedala. Namesto da bi nasilno potnico nagnali z aviona in vklenjeno odpeljali na policijo, so raje izkrcali vseh 160 nič krivih potnikov in jim pokvarili načrte. To je ta naš narobe svet, kjer ni nič več tako, kot je nekdaj bilo. Nekdaj so znali zaščititi žrtve in obračunati z nasilneži, danes pa očitno ne več. Nasilnici kljub škodi, ki jo je povzročila letalski družbi in vsem potnikom, grozi le 250 evrov globe.

Drugi takšen incident se je zgodil, ko sta policista pijanemu vozniku odvzela vozniško dovoljenje in prepovedala nadaljnjo vožnjo. Ta voznik je pol ure zatem večkrat streljal na policista, ki nista odgovorila s strelnim orožjem, čeprav so na policijskem vozilu našli kar deset sledi strelov in je bila policistka ranjena. Včasih so policisti v primeru napada s strelnim orožjem takoj odgovorili, danes pa celo v samoobrambi tega raje ne storijo. Policiste je mogoče razumeti, saj so takoj, če uporabijo prisilna sredstva ali orožje, tarča očitkov in preiskav, ali je bila uporabljena prekomerna sila. Razni nasilneži policijo zelo radi obtožijo prekomerne uporabe sile.

Večina državljanov, ki se drži zakonov in pravil, pričakuje, da policija proti kriminalcem uporabi vsa dovoljena sredstva, ki jih ima na voljo ter nevarne posameznike takoj onesposobi za nadaljnje nasilje. Tretji skrajno bizaren in zavržen primer pa je bil v Šentjerneju, kjer so trije mladi lokalnim gasilcem ukradli gasilsko opremo. Kljub prošnjam tatovi opreme, s katero gasilci pomagajo žrtvam nesreč, niso vrnili. Šlo je za baterijsko opremo, ki jo bodo tatovi uporabili marsikje. Gasilci so upravičeno razočarani nad sistemom, ki ščiti storilce kaznivih dejanj namesto žrtev. Storilci kraje gasilske opreme bodo tako spet ostali nekaznovani. Nekaj je narobe z našo družbo, ki ščiti nasilneže bolj kot žrtve in v kateri si niti uradni organi te države ne upajo več odločno ukrepati.