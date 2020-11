Komentar Mateja Lahovnika: Napad na demokracijo

Časi so resni in preveč življenj je ogroženih, da bi upravljanje države dopustili ulici.

Vandalska eskalacija protivladnih protestov ni nepričakovana. Že od pomladi smo lahko na petkovih protestih opažali tudi posameznike, povezane s kriminalnim podzemljem, in takšne, ki so v pravosodnih postopkih. Prav tako smo lahko redno spremljali provociranje policije, vpitje, da je koronavirus prevara, vladni ukrepi pa pot v diktaturo. Zaman so bili pozivi in prošnje, da v času najhujše zdravstvene in ekonomske krize po drugi svetovni vojni ni čas za ulične demonstracije, ampak se moramo vsi obnašati odgovorno, saj nobena vlada na svetu ne more sama ustaviti širjenja virusa.Na rednih petkovih protestih so kršili epidemiološke ukrepe in se poleti, ko se je virus umiril, norčevali iz domnevno prestrogih ukrepov. Marsikateremu posamezniku ali skupini ustreza poskus ustvarjanja kaosa v državi. Zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo določena ekstremistična skupina vse skupaj izkoristila za demonstracijo uličnega nasilja in k nam uvozila nasilje, ki smo ga lahko spremljali v kakšnih tujih mestih. V demokratičnih državah ljudstvo izvoli oblast na volitvah, poslanci pa vlado postavijo ali odstavijo v parlamentu. Nihče nima pravice oblasti menjati na ulici, ker se to prej ali slej sprevrže v nasilje.Časi so preveč resni in preveč življenj je ogroženih, da bi upravljanje države dopustili ulici. Nobene vlade nikoli vsi ne podpirajo, kar je normalno, ni pa normalno, ampak ekscesno, ko posamezniki ali skupine uporabijo ulico za rušenje demokratično izvoljene oblasti. Metanje granitnih kock, uničevanje premoženja in druge oblike vandalizma z namenom rušenja oblasti so napad na demokracijo. Najbolj žalostno je, da v času najhujše zdravstvene krize, ko močno preobremenjeno zdravstvo poka po šivih, protestniki z ustvarjanjem poškodovanih še dodatno obremenjujejo zdravstvo.V teh dneh na intenzivnih oddelkih z vsemi močmi komajda še zagotavljajo primerno oskrbo vsem obolelim zaradi korone. Namesto da bi se tisti, ki so poleti vpili, da je korona prevara, zaščitni ukrepi pa nepotrebni, opravičili vsaj zdravstvenim delavcem, jih s svojimi neodgovornimi dejanji še dodatno obremenjujejo.