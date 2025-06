Komentar Mateja Lahovnika: Mojstri sprenevedanja

Slovenska vlada je potrdila izhodišča za srečanje držav članic Nata, po katerih bomo izdatke za obrambo do leta 2035 povečali na 5 % BDP. Nihče od ministrov temu ni nasprotoval, čeprav gre za dodatni dve milijardi evrov na leto, dokler zadeva ni prišla v javnost. Nato pa se je vse skupaj spremenilo v domačo politično farso, kot je še nismo videli. Sedem ministrov SD in Levice, ki so s povečanjem izdatkov soglašali, je začelo izjavljati, da te točke dnevnega reda »niso opazili«, gradiva niso prebrali oziroma da so, kako pripravno, sejo predčasno zapustili.

Vsi ministri so lahko že dan pred sejo videli in prebrali, kaj piše v izhodiščih za vrh Nata, ki so jih potrdili.

Za lažje razumevanje te farse sprenevedanja je treba izpostaviti, da je bilo, po navedbah vladnega Urada za komuniciranje, gradivo poslano že dan pred sejo več kot 200 naslovnikom v vladi in vsem ministrom. Vsi so torej lahko že dan pred sejo videli in prebrali, kaj piše v izhodiščih za vrh Nata, ki jih je potrdila vlada. Zato je več kot očitno, da gre za politikantsko sprenevedanje, čeprav po vsem, kar se je že zgodilo, tudi ne bi bilo pretežko verjeti, da imamo v vladi popolne nesposobneže, ki sploh ne vedo, kaj sprejemajo. Če se ministri tako nevestno obnašajo, ko gre za dodatni dve milijardi evrov proračunskih sredstev, si lahko samo predstavljamo, kaj se dogaja šele sicer.

Če ministri Levice in SD res niso pogledali vladnega gradiva, kot sami pravijo, potem odkrito priznavajo nevestno delo v službi. Ta farsa sicer politično ustreza vsem. Premier je na vrhu Nata podpisal, kar je podpisal, ministri Levice in SD pa si zdaj poskušajo pred javnostjo oprati roke, čeprav so bili o vsem seznanjeni.

Naslednja faza te politične farse bo najverjetneje sledila po mini vrhu koalicije, ko bodo pojasnjevali, da smo podpisali nekaj drugega, kot poročajo vsi svetovni mediji, in da se tega tako in tako ne bomo držali. Nekako v smislu: eno govorimo, drugo podpisujemo, tretje pa delamo, le da gre tokrat za mednarodne zaveze. S kreativnim javnim računovodstvom, da med izdatke za obrambo knjižimo tudi tisto, kar to ni, nam pač ne bo uspelo v nedogled delati drugače, kot je premier podpisal, da bomo.