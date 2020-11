Komentar Mateja Lahovnika: Luč na koncu tunela

Ameriška agencija za zdravila je že odobrila prvi hitri koronatest za domačo uporabo.

Vse manj je tistih, ki še vpijejo, kako ima strah pred koronavirusom velike oči, saj je drugi jesenski val še hujši od spomladanskega. Število okuženih in smrtnih žrtev hitro narašča povsod po Evropi, zato smo se vsi razveselili dobrih novic o uspešnem razvoju cepiva in učinkovitosti hitrih testov. Pfizer in Moderna bi lahko že decembra uspešno registrirala svoji cepivi. Pfizer zagotavlja, da je cepivo kar 95-odstotno učinkovito in da ni pomembnejših stranskih učinkov ter zagotavlja zaščito tudi starejšim.Vsak bo sicer potreboval vsaj dva odmerka cepiva, ki ju bo prejel najverjetneje v zaporedju nekaj tednov. Rezultati testiranj kažejo, da bi se lahko pri večini ljudi imunost proti virusu ohranila vsaj pol leta. Cepivo bo na voljo že v začetku novega leta, ampak največji izziv bo logistika. Treba ga bo proizvesti v dovolj velikem številu odmerkov in distribuirati po svetu ter skladiščiti pri izvajalcih cepljenja na zelo nizki temperaturi –80 stopinj. Druga pozitivna novica pa je dostopnost hitrih testov, ki bo omogočila hitro ugotavljanje, kdo je pozitiven.Ameriška agencija za zdravila je že odobrila tudi prvi hitri koronatest za domačo uporabo. Rezultat je na voljo v pol ure. Seveda hitri testi ne smejo postati izgovor za neuporabo strogih zaščitnih ukrepov, saj test ne pomeni, da se ne moreš takoj za tem okužiti. Namen hitrih testov je omogočiti delovanje gospodarstvu, zdravstvu in varstvenim zavodom. Ena izmed največjih težav je namreč vse večja odsotnost zaposlenih, ki se v negotovosti seveda samoizolirajo. Z uporabo hitrih testov bodo takoj izvedeli, ali so pozitivni na koronavirus ali ne.Hitre teste uporabljajo sicer pri nas že v nekaterih zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih. V bolnišnici Slovenj Gradec jim je uspelo nabaviti hitre teste, ki stanejo vsega pet evrov in so 92-odstotno zanesljivi, kar je v danih razmerah zelo dober podatek. V množici sicer zaskrbljujočih novic je preboj pri razvoju cepiva in hitrih testih luč na koncu tunela.Zima bo dolga in naporna, ampak spomladi in predvsem poleti bi se lahko ob teh dobrih novicah vrnili v staro normalnost.