Komentar Mateja Lahovnika: Lažne novice

S širjenjem lažnih novic je tako kot s stiskanjem zobne paste iz tube. Ko je enkrat zunaj, jo je skoraj nemogoče spraviti nazaj. Zato je toliko bolj neodgovorno, da se v javnosti v zadnjem obdobju tako širijo lažne novice, še posebno ko gre za takšne, ki razburijo javnost. Nazadnje se je to zgodilo pred dnevi s širjenjem novice, kako naj bi ministrstvo za finance načrtovalo znižanje pokojnin. Fiskalni svet je pravilno ugotovil, da ministrstvo za finance za prihodnje leto načrtuje 6,4-odstotno znižanje sredstev za pokojnino. To seveda še ne pomeni, da se bodo pokojnine znižale, ampak prav nasprotno. Po zakonu namreč primanjkljaj v pokojninski blagajni, ki nastane zaradi premalo pobranih pokojninskih prispevkov, pokrije proračun. V dobrih časih, ko je zaposlenost visoka, plačamo več prispevkov za pokojninsko blagajno, zato je primanjkljaj manjši in posledično manjši tudi transfer iz proračuna.



V slabih časih je luknja v pokojninski blagajni večja in torej večji transfer. Naslednje leto bomo predvidoma imeli visoko rast BDP in višjo zaposlenost ter zato tudi več pobranih prispevkov za pokojninsko blagajno, zato bo manjše doplačilo iz proračuna. Napovedovanje znižanja pokojnin na podlagi manjših izdatkov proračuna za pokojninsko blagajno je torej popolnoma zavajajoče. V mandatu te vlade se bodo celo izboljšali pogoji upokojevanja zaradi ugodnejšega odmernega odstotka, pokojnine pa so se uskladile tako redno kot izredno. Zato je še bolj problematično, da nekateri politikantsko strašijo, kako se bodo pokojnine naslednje leto znižale, čeprav dobro vedo, da se to ne bo zgodilo. Marsikaterega upokojenca je razburila lažna novica o znižanju pokojnin.



Takšno igranje s čustvi upokojencev je politikantstvo najslabše vrste. Kakšno škodo lahko povzročajo lažne novice, ki se predvsem po družabnih omrežjih hitro širijo, lahko spremljamo tudi pri novicah, povezanih s koronavirusom. Nekateri so pripravljeni še danes trditi, da virusa ni in da je vse skupaj svetovna zarota. Niti pod razno pa ne pomislijo, da so sami žrtve lažnih novic, ki se širijo po spletu.

